7歲柔道童腦死！冷血教練遭羈押　父淚喊：男子漢約定，爸爸做到了

記者白珈陽／台中報導

台中7歲黃姓男童學習柔道，卻遭不斷重摔，導致腦死。事後，何姓教練一度被無保請回，但檢方24日認為何男涉嫌傷害致重傷罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。對此，黃父25日出面受訪表示，他昨天接獲消息後，就立刻到兒子耳邊告訴他，並且對他兒子說，「我們男子漢的約定，爸爸有幫你做到了」。

▲7歲男童學柔道遭重摔腦死。（圖／民眾提供）

回顧案情，男童到台中市柔道館參加免費課程，但才剛上2周根本還不熟悉基本動作「護身倒法」，就被學長狂過肩摔20多次，過程中男童不斷哀嚎求饒，但何姓教練竟全程無視，還冷血的說，「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔」，又把男童抓起來連摔了7、8次才停手，短短90分鐘內就被連摔27次，直到男童嘔吐、腦震盪、顱內出血，緊急送醫後被宣判腦死。

▲黃父出面受訪表示，希望司法可以給他一個真相。（圖／記者白珈陽攝）

何姓教練事後遭到檢方約談，但一度無保請回，讓家屬難以接受，怒喊，「要我怎麼相信司法」。不過，經過一天的調查，檢方24日認為，何男涉嫌傷害致重傷罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

對此，黃父25日出面受訪表示，兒子平時非常乖巧，也常常喊道，「我是一個男子漢，跟爸爸有男子漢的約定」，而24日晚間他得知教練遭到羈押後，也立刻到兒子耳邊告訴兒子，「男子漢的約定，爸爸有幫你做到了」，讓人聽了相當不捨。

黃父還提到，目前只希望這些司法單位、警察單位能夠公平、公正、公開，這些人領納稅人的錢是要服務百姓，而非保障貪贓枉法、作奸犯科的人，只希望他們能夠對得起的自己的初衷，「也希望這件事情能夠到我兒子為止，不要再有更多受害者」。

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