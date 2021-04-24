冷血對話紀錄曝！狠摔7歲童腦死　柔道教練第一時間嗆：會保住道館

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中一名7歲黃姓男童21日到私人柔道館上課時，遭到何姓教練及一名國小四年級的學長連摔27次，導致他頭部重創，送醫後被宣告腦死。何姓教練至今一句道歉都沒有，甚至還第一時間在道館群組冷血發言，要家長不要談論案情，「道館會保住」，讓不少家長相當傻眼。

▲柔道教練冷血對話曝光。（圖／民眾提供）

回顧案情，男童到台中市柔道館參加免費課程，但才剛上2周根本還不熟悉基本動作「護身倒法」，就被學長狂過肩摔20多次，過程中男童不斷哀嚎求饒，但何姓教練竟全程無視，還冷血的說，「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔」，又把男童抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐、腦震盪、顱內出血，緊急送醫後被宣判腦死。

▲何姓教練被起底，柔道六段，帶隊多次征戰全國。（圖／翻自同富國中柔道隊）

然而，何姓教練至今仍未有一句道歉，而他的冷血發言也隨之曝光。透過對話截圖可以看見，何姓教練似乎對於整起案件相當不以為意，還冷血說道，「請各位放心，道館會保住，多謝諸位家長關心，除莫談案情外，一切皆可聯絡」，讓不少家長看了相當傻眼。

▲7歲童遭狠摔27次，頭部重創，送醫後被宣告腦死。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

據了解，何姓教練從法警退休後，先在原台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經由介紹進到台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址教課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣，而他事後也被警方帶回調查，並被依過失傷害罪嫌移送法辦。台中地檢署複訊後，因相關人證事證有待釐清，另何姓教練並無逃亡之虞，最後將他無保請回。

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