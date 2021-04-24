廠商違規施工釀禍！台鐵可依約「重罰70萬元」　還要求償列車損失

記者李宜秦／台北報導

虹暘營造有限公司承攬台鐵月台加高工程，今日在未通報的情況下違規進場施工，導致工人被太魯閣號撞上受傷。交通部台鐵局表示，廠商違規最多可罰30萬元，加上承攬人因安衛不實發生重大職災，每次可罰30萬元，造成第三人損害與台鐵局損失，除賠償損失外，每次可罰10萬元，等於本次事件可罰違規廠商70萬元。

▲廠商違規施工釀禍。（圖／台鐵）

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台鐵局宜蘭工務段執行「鐵路行車安全改善六年計畫一宜蘭工務段轄內月台提高工程（武塔站）」，承攬廠商為虹暘營造有限公司（契約金額951萬元），依規於每日上工前派員至南澳站行車室辦理保修作業申請。

今(4/24)日於08時06分時宜蘭工務段人員完成保修作業申請，08時30分時廠商派駐行車室列車監視人員及瞭望員到達行車室，尚未交付行調電話及到現場作危害告知，即接獲通報人員受傷。

宜蘭工務段除接受鐵路警察調查外，並派員陪同受傷工人前往醫院就醫，外部擦傷已處理並已完成進一步檢查，人員清醒無礙在院休息。後續將依法配合勞檢單位檢查，並將依工程採購契約規定進行裁罰。

台鐵將依據契約的罰則，承攬人違反安全衛生扣罰懲罰性違約金標準裁罰新台幣10到30萬元；承攬人因安衛設施不足或檢查管理不實，致發生重大職災，每次扣罰新台幣30萬元；承攬人因安衛設施不足或檢查管理不實及發生重大意外事故，造成第三人損害、台鐵局財產損失或阻斷行車運轉，除應賠償損失外，每次扣罰新台幣10萬元等，進行罰款。

台鐵局強調，會持續的要求本局督導人員及施工廠商，於施工前應確認符合勞安條件後，始可進場施作。