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蔡英文才宣示改革...太魯閣號今撞飛工人　他一句話怒嗆

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生事故釀49死後，總統蔡英文宣示改革，不料，太魯閣號24日又不慎撞上施工工人，經台鐵局調查發現，肇因為廠商違規進場施工。對此，國民黨立委洪孟楷在臉書怒嗆，「別讓改革變成辦家家酒！」

洪孟楷表示，24日上午又發生太魯閣號撞到施工工人事件，希望人員損傷降到最低，但行駛中的鐵道，怎麼能允許施工的工人擅自闖入？應該施工現場要有的觀測員跑哪了？到底是台鐵的管理不彰，放任施工單位自作主張；還是施工單位有趕工期的壓力而一定要現在施工。

洪孟楷指出，上述這些都是釐清的爭點，更重點不只重罰廠商、還要嚴格懲處相關責任人員，改革不是口號、更不是辦家家酒，蔡政府決心 請拿出來。

他抨擊，交通部長王國材，台鐵杜微局長，在立法院備詢時一位說「有信心整頓台鐵」、一位說「做不好自動請辭」，但交通安全沒有蜜月期，而這個時候發生這樣的事情，代表螺絲真的還沒拴緊，新官上任三把火，別讓外界認為這火只是煙火，咻一下就沒了。

洪孟楷認為，工務人員真的應該要徹底整頓一番，把施工標準程序再做一次徹底的檢討，以後大家都按照標準來辦事，台鐵經不起再一次的重大交通意外、台灣人也不忍再有任何的悲痛事件發生，蔡政府請拿出決心、改革別變成辦家家酒。

▲武塔車站撞擊畫面曝。（圖／民眾提供）

▲武塔車站撞擊畫面曝。（圖／地方中心翻攝）

透過畫面可以看到，一名工人在軌道上高速奔跑想橫越月台，但太魯閣405車次列車正巧通過，當場高速撞上這名工人，而工人翻滾一圈之後，倒地不起，畫面相當驚悚。 

對此，台鐵局表示，當時武塔站王姓工人在進行月台加高工程，而他為了撿拾物品，由月台東正線往西方向跨越鐵軌不慎跌倒，王男胸部疼痛、頭部有4公分撕裂傷、左肩疑似骨折，無生命危險，已送往羅東聖母醫院救護中。

▲武塔車站撞擊畫面曝。（圖／民眾提供）

▲武塔車站撞擊畫面曝。（圖／民眾提供）

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