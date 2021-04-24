快訊／連摔7歲童27次害腦死！　冷血柔道教練「複訊後請回」

▲豐原7歲男童慘遭重摔腦死，何姓教練複訊後請回。（圖／翻自同富國中柔道隊）

記者李忠憲、鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中一名7歲黃姓男童21日到私人柔道館上課時，遭到何姓教練及一名國小四年級的學長連摔27次，導致他頭部重創，送醫後被宣告腦死。事後，該何姓教練被依過失傷害罪嫌移送法辦，而台中地檢署訊後，認為他無逃亡之虞，裁定請回。

回顧案情，男童到台中市柔道館參加免費課程，但才剛上2周根本還不熟悉基本動作「護身倒法」，就被學長狂過肩摔20多次，過程中男童不斷哀嚎求饒，但何姓教練竟全程無視，還冷血的說，「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔」，又把男童抓起來連摔了7、8次才停手，直到男童嘔吐、腦震盪、顱內出血，緊急送醫後被宣判腦死，讓家屬相當氣憤。

據了解，何姓教練從法警退休後，先在原台中市中正公園的私人柔道館教課，後來中正公園改建成北區國民運動中心後，他經由介紹進到台中市體育總會柔道委員會，到豐原現址教課至今，由於教課已有10多年，在中部頗有名氣，而他事後也被警方帶回調查，並被依過失傷害罪嫌移送法辦。

台中地檢署23日中午進行複訊，而何姓教練堅稱是正常訓練，並無過失，而檢方訊後隨，由於在場人員眾多，相關人證事證也有待釐清，再加上何姓教練並無逃亡之虞，最後將他無保請回。

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