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討厭當媽！狠母誘3歲兒喝漂白水　送醫才揭「全身80處瘀傷出血」

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國一名女子因為「討厭當母親」，而不斷對3歲兒子痛下毒手。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國利茲刑事法庭最近審理了一宗殘忍的虐童案，一名20多歲的女子因為「討厭當母親」，而不斷對3歲的兒子痛下毒手。除了虐打兒子以外，她還曾在桌上留下一瓶帶有吸管的漂白水，希望兒子能「意外地」喝下它。當女子將兒子送到男友的母親家中時，男友母親發現，小男孩的身上竟佈滿傷痕，趕快與當地社工聯繫，才讓這起虐童案被揭發。

據《每日郵報》報導，女子某天將兒子送到男友的母親家中時，男友母親發現，小男孩的身上傷痕累累，於是質疑男童的母親是否有讓兒子受到良好的照顧。女子辯稱，兒子身上的傷痕不過是摔倒導致的，自己除了「沒有看好他以外，什麼都沒做」。不過男友母親並不相信她的說法，趕快與當地社工取得聯繫，希望能幫助小男孩逃出魔掌。

第二天，社工將小男孩帶走，送院檢查。體檢報告出爐後，醫護人員和社工震驚發現，男童的頭部和身體竟有80處瘀傷，手臂、腿和頭部都有大面積傷痕，就連視網膜也有出血的跡象。社工表示，他們「從未見過如此糟糕的情況」，因此在男童接受治療後，將其安排在「一個安全的地方」。

▲▼利茲法庭。（圖／翻攝自維基百科）

▲女子在利茲法庭承認自己虐兒。（圖／翻攝自維基百科）

這名來自西約克郡（West Yorkshire）的女子在庭上表示，她是因為對當母親這件事「感到厭惡」，因此才對孩子痛下毒手，希望能將孩子趕出她的生活。她還透露，自己曾打開窗戶，把梯子留在外面，希望兒子能爬出來跌死。此外，她也曾在桌上留下一瓶帶有吸管的漂白水，希望兒子能「意外地」喝下它。

女子的律師薩特克利夫（Craig Sutcliffe）指出，女子患有邊緣性人格障礙，且對自己的行徑深感羞愧。法庭最後宣布，女子的2項虐兒罪名成立，並被判處2年緩刑。除了緩刑以外，這名女子還被要求完成40天的康復活動要求，並進行6個月的宵禁。

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