男嬰洗澡溺死！她將4月大親兒「獨留浴缸17分鐘」　竟只為講電話

▲ 4個月大的倫佐在浴缸中溺死。（圖／Northamptonshire Police）

記者陳貞／綜合外電報導

英國2019年發生一起悲劇，北安普頓一名年輕媽媽讓出生剛滿4個月的兒子坐在嬰兒洗澡椅上，放入浴缸中為他洗澡，中途走出浴室接電話，竟將他獨留浴缸中將近20分鐘，導致他滑落水中溺死。女子被依過失殺人罪嫌起訴，23日判決結果出爐。

《每日星報》報導，這起事件發生於2019年1月，27歲女子佩里（Simone Perry）起初供稱，以為兒子倫佐（Renzo Lake）坐在嬰兒洗澡椅上很安全，為了查看另一個孩子才會離開浴室。但通聯紀錄顯示，佩里打了一通長達17分鐘的電話，還用WhatsApp傳訊息。就在這段期間，4個月大的倫佐自椅子上滑落，不幸溺斃。

佩里堅稱，僅短暫離開倫佐5分鐘。但陪審團3月在北安普頓刑事法庭上指出，母親完全不該離開出生未滿6個月的孩子身邊，裁定佩里犯下嚴重疏忽。法官本月23日宣布，判處佩里22個月徒刑，服刑滿11個月可假釋出獄。

當地警方兒童保護小組成員查伍什（Kerry Chavush）說明，「倫佐的離開讓家人傷心欲絕。這是一起悲慘的案件，佩里最初隱瞞手機通聯狀況，也使調查更加困難」，透過這起案例可見，嬰兒洗澡椅並不能完全取代成人的看顧，更顯示家長若因手機而分心，可能帶來悲慘後果。