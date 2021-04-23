英國人18天內連中2頭獎！贏得47億彩金　一口氣「擠進富豪榜」

▲歐洲百萬（EuroMillions）樂透4月在英國開出2次頭獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

跨9國發行的歐洲百萬（EuroMillions）樂透20日又開出頭獎，一名英國人幸運連中7個開獎號碼，將獨得5900萬英鎊（約新台幣22.9億元）的鉅額獎金，成為18天之內第2位獲得歐洲百萬頭獎的英國人。此前，英國2日誕生的一名頭獎買家已開心抱回1.22億英鎊（約新台幣47.5億元）的彩金。

綜合BBC、《太陽報》報導，歐洲百萬2日才在英國開出頭獎，當時一名彩券買家匿名領回了1.22億英鎊（約新台幣47億5190萬元）的頭獎獎金，不僅成為英國史上獲得第5高額彩金的中獎者，還因此擠進了2020年《星期日泰晤士報》富豪榜前1000名內。

然而，才經過18天，竟然又有一名英國人於20日幸運奪得歐洲百萬頭獎，開獎號碼5、17、28、41、46與幸運星數字10、11等7個號碼全中，因此獲得了5900萬英鎊（約新台幣22億9805萬元）的彩金，成為4月第2位中頭獎的英國人。據報導，歐洲百萬彩券在英、法、西班牙、葡萄牙、奧地利、比利時、盧森堡、愛爾蘭與瑞士，共9個國家間發行，中頭獎機率為1億3983萬8160分之1。

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