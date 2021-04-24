廂型車變「空中纜車」！14秒溜過山谷畫面太刺激　無奈真相曝

▲ 尼泊爾滑過山谷。（圖／翻攝自TikTok／@premkhatri5287）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國Reddit論壇日前瘋傳一段影片，其中一輛廂型車吊掛在繩索上滑過山谷，有如刺激的空中纜車一般，引起網友熱烈討論。原來這段影片最初是由一名尼泊爾男子拍攝當地情景上傳到社群網站，沒想到意外爆紅，卻也顯現出該國缺乏基礎建設與人民的無奈。

根據尼泊爾網友普什卡（Pushkar Khatri）日前分享到TikTok的畫面，可見鋼索上的繩索一端繫在廂型車頂的支架，另一端則在車底後輪處綁著一根木頭，將車體牢牢固定，接著將廂型車往前推，使其溜下山谷，向對面滑行即可。根據貼文，影片拍攝地點應是尼泊爾國道拉吉里專區的木斯塘縣。

這段短短14秒的畫面在TikTok上迅速走紅，累計多達650萬次觀看，32萬人按讚。21日有人以「尼泊爾公車橋」為題，將影片轉發到Reddit上，馬上引發熱議。美國網友紛紛留言表示，「那不是橋，那是空中飛索」、「喔不，這不是真的」、「瘋了吧」、「我陷入兩難，一個我覺得這是什麼鬼，另一個我好想試試看」。

在一片驚呼聲之中，也有網友點出問題，「這個國家為何如此落後？」其他網友則回應，「當你知道必須冒這種風險，就會多生幾個孩子，來彌補可能的損失」、「和國土面積相比，尼泊爾人口過剩」、「為何不蓋橋」。