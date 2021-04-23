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422地球日！侯友宜提「新北倡議」　駐台使節玩起濾鏡響應

▲422地球日！侯友宜提「新北倡議」 駐台使節玩起濾鏡響應。（圖／新北市環保局提供）

▲422地球日！侯友宜提「新北倡議」，駐台使節玩起濾鏡響應。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

422地球日，新北市長侯友宜設定2050淨零碳目標，並提出「新北倡議」，透過AR濾鏡串連民眾，籲修復地球。倡議行動受到聖克里斯多福及尼維斯哈菁絲大使（H.E. Jasmine Elise Huggins）等關注並紛紛響應，一同玩起濾鏡喊出「新北倡議我願意」。侯友宜表示，氣候議題沒有國界，新北市作為國際城市，將在全球框架下與各國尋求氣候合作，在城市的基礎上達成淨零碳、參與全球的氣候治理行動。

侯友宜感謝多位駐台大使響應「新北倡議」，為地球發聲；面對國際各界大聲疾呼的氣候緊急狀態，沒有一個城市或國家可以自外於衝擊，且中美兩國近日將針對氣候議題交流，「減碳、能源、氣候行動」已是國際性語言，新北將在全球框架下積極加入氣候治理的行列。

▲422地球日！侯友宜提「新北倡議」 駐台使節玩起濾鏡響應。（圖／新北市環保局提供）

▲侯友宜感謝多位駐台大使響應「新北倡議」，為地球發聲。

響應「新北倡議」的駐台使節包括：聖克里斯多福及尼維斯哈菁絲大使；吐瓦魯涂莉梅大使（H.E. Limasene Teatu）；聖露西亞勞倫特大使（H.E. Edwin Laurent）；馬紹爾艾芮瓊大使（H.E. Neijon Rema Edwards）；尼加拉瓜李蜜娜大使（H.E. Mirna Mariela Rivera Andino）； 莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處白樂賢代表（Hon. Sergey Petro）。

環保局長程大維表示，新北倡議內容有氣候行動、清淨大地、減塑一起來、簡單生活不浪費，新北市2023年將成為無煤城市，也成立氣候變遷及能源對策委員會，提出減緩及調適等具體作為；感謝每一位市民在疫情期間，透過網路活動串連彼此，呼籲修復我們的地球。

▲422地球日！侯友宜提「新北倡議」 駐台使節玩起濾鏡響應。（圖／新北市環保局提供）

▲2020年新北市更獲今周刊六都永續城市冠軍，永續理念深受國內外肯定。

秘書處長饒慶鈺表示，台灣許多友邦一樣是島國或臨海國家，重視氣候變遷帶來的影響。新北市108年與馬紹爾賈魯伊特環礁締結姊妹市，便特別將永續發展及氣候變遷調適議題納入姊妹市備忘錄中，創全國先例。日前新北市出版的聯合國永續發展目標（SDGs）地方自願檢視報告（VLR）獲德國iF傳達設計類大獎，2020年新北市更獲今周刊六都永續城市冠軍，永續理念深受國內外肯定。

環保局說明，使用濾鏡拍攝並完成指定動作即可參加抽獎，為了號召更多人響應，活動截止日由原訂4/22延長至4/30，歡迎民眾多多參與。詳細內容可參考「新北i環保」臉書粉專。

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