中壢警不當盤查惹議　鄭文燦要求警方配合調查「絕不護短」

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃園中壢分局警察遭一名詹姓女教師指控不當盤查，引發社會關注，檢察官也將介入調查警方是否過度執法。對此，桃園市長鄭文燦透過新聞局表示，要求警方配合調查，不護短任何一方。

對於這起警方盤查糾紛，桃園市政府新聞處長詹賀舜轉述鄭文燦的看法，警察同仁與市民在法律面前一律平等，究竟有無妨礙公務或是濫權盤查，市長請警察局提供地檢署完整資料，包括現場錄影，由地檢署以客觀第三者綜合判斷。處理同仁必須配合檢方調查。

詹賀順也提到，警方執行勤務，務必謹守法律授權、友善堅定的原則，若遭遇民眾不配合情況，仍須清楚說明執勤內容。而本案涉及警察執法權限與民眾權益，鄭文燦要求警方配合調查，不預設任何立場，也不護短任何一方。

根據詹姓女教師在臉書的說法，當時她要從中壢火車站行走至排練教室，途中被一名身穿警察制服騎著警用機車的男人攔下，並質問她「我沒看過你，你是誰？你從哪裡來？你要幹嘛？有沒有帶證件？你叫什麼名字？」

而詹姓女教師認為自己沒有必須回答的理由，因此拒絕回答，雙方因此發生衝突，警方則以「妨害公務」為由將她上銬帶回警局，最後被扣留長達9小時。

據了解，桃園地檢署檢察官偵訊詹女後認為沒有強制處分必要，隨即將詹女請回；但有檢察官私下認為，根據密錄器影像分析，警員無合理懷疑下要求盤查，明顯是違法臨檢，詹女有拒絕權利。