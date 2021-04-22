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陳佩琪暗酸鄭文燦「不專心市政」？　柯文哲：回家叫她少寫一點

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪21日提及，「這個人」時常來台北參加活動，「但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」使前桃園市議員王浩宇認為在鬥桃園市長鄭文燦。對此，柯文哲22日下午表示，自己回家會叫陳佩琪少寫一點。

陳佩琪21日於臉書上提及，柯文哲最常問她的問題不是健保漲價一事，而是「佩琪啊，『這個人』時常來台北參加活動， 我也常遇到他 ，但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」她無奈的寫下「呵呵，理由一樣！」

關於陳佩琪提及的「這個人」，王浩宇21日晚間轉分享文章，痛批「到底是有多急要鬥燦？人家施政滿意度第一名，你呢？人家就考試考第一名，別人當然不會去質疑他為什麼沒有認真唸書。至於每次都考最後一名，還不專心唸書到處批評同學的人。」

而就在陳佩琪疑似點名鄭文燦不專心市政後隔一天，鄭文燦22日上午到台北市參加亞太防災高峰會，回應「台北把心打開，讓全台灣都進來」，以及希望政治口水少一點、雨水多一點。

對此，柯文哲22日下午出席2021台以國際筆友兒童畫展開幕活動時，被問到會不會認為鄭文燦想來台北市參選？柯文哲表示「不會啦！不會。」媒體提及，會不會要陳佩琪別再寫了？柯文哲一開始似乎以為是鄭文燦講的，回擊「他敢點名佩琪喔？小心喔！」

至於陳佩琪究竟是在講鄭文燦，還是也常常來台北市的基隆市長林右昌？柯文哲表示，不要害他，「我會回家叫要她（陳佩琪）少寫。」

最後，關於22日台北廣播電台台長陳慈銘表示，會馬上簽公文，解約主持人朱蕙蓉一事，柯文哲僅張大眼睛表示「蛤？」便進入活動會場。

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