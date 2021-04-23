疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

▲受到疫情衝擊，台裔音樂家蔡非比回到台灣，成立「第六感室內樂團」一路過關斬將。（圖／蔡非比提供）



記者林育綾／台北報導

疫情打亂了原先看好的前景，音樂家蔡非比返台初期坦承「很沮喪，也很茫然」，沉澱後想起心中始終有個未完成的夢，需要連同自己在內6位旗鼓相當的隊友一同完成，她發現因為疫情，這些高手好友都在身邊，決定成立個人工作室和「第六感室內樂團」，一面碰壁、一面闖關，從行政到行銷、找贊助、表演都一手包辦，一行人即將於4月25日在松菸誠品表演廳登場。

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▲蔡非比喜歡大提琴沈穩、溫暖的音色，能與靈魂共振。（圖／蔡非比提供）

今年26歲的蔡非比從2歲就莫名愛上大提琴，大學也到美國繼續深造，在疫情之前，她原本在紐約準備參加知名愛樂樂團徵選，也預計到校園教學；直到新冠肺炎無聲無息地侵襲全球，也將眼前一個個大好機會暫時奪走，徵選計畫取消，美國不僅無法公開演出和近距離教學，甚至當地對華人的仇視及犯罪陸續增加，因此2020年3月返台後的她，決定延緩回美國的計畫。

▲蔡非比承認剛回到台灣時很茫然。（圖／蔡非比提供）

疫情砍掉重練⋯促成神隊友同台實現夢想

回到台灣這片這熟悉又陌生的土地，她坦承「剛開始內心很沮喪，也很茫然」，因為原先規劃好的藍圖都被迫停擺，生活節奏亂了調，暫時沒有方向，只能先沉澱心情，長達10個月都拜託家人「不要吵她」。她想起2年前在哥哥車上，聽見柴可夫斯基的弦樂6重奏，那時被深深觸動，興奮說「有一天我也要在台上演出這首曲目！」

相較於常見的3重奏、4重奏，6重奏確實曲目較少，難度也較高，加上必須要找齊6位水準旗鼓相當的樂手，還必須齊聚一堂，一切都不容易，在台灣更少見這樣的表演。但當她在美國時，無論是自己或實力相當的音樂家朋友們，都有各自忙碌的事務，她也想過成立自己的音樂工作室，只是在原本的生活節奏下，那些想法都還沒機緣實現。

因為疫情，蔡非比發現身邊幾位音樂家好友也正好都在台灣，在這樣的「天時、地利、人和」下，她驚覺這是最好的時機，「我一定要抓住這個機會！」便從沮喪中振作起來，成立了個人音樂工作室，再邀請5位年輕的音樂家好友參與。

▲▼蔡非比成立「第六感室內樂團」，邀請年輕優秀的音樂家「神隊友」們一起演出。（圖為排練照／蔡非比提供）

蔡非比說，這次參與演出的成員都是嚴選而來，連同她在內一共6位演出者，男女比例各半恰好平衡，每位都擁有美國知名音樂學院碩士學歷，分別來自茱莉亞學院、柯蒂斯音樂學院、曼哈頓音樂學院，包括「小提琴」許瀞文、許軒豪；「中提琴」王千玳、鄭恩麒；「大提琴」蔡非比、黃子維。

6位音樂家詮釋高難度6重奏 呈現兩位大師「瑜亮情結」

6位年輕優秀的音樂家將演出布拉姆斯(Brahms) 、柴可夫斯基(Tchaikovsky) 的弦樂6重奏。而說起布拉姆斯和柴可夫斯基，兩人的關係十分微妙，他們活在相同的時代，相差7歲，生日恰好都是5月7日金牛座，彼此惺惺相惜，卻都不欣賞對方的音樂，似乎潛藏著某種「瑜亮情結」。

「當好朋友可以，聽你的音樂我不行！」成為兩位大師公認的友情默契，柴可夫斯基生前就說過，「我深深的尊敬布拉姆斯的藝術家風骨⋯⋯但我不關心他的音樂。」

因此在節目編排上，上半場將演出布拉姆斯的作品；下半場則演出柴可夫斯基，6位音樂家將呈現出兩位作曲家各自獨特風格，卻以亦敵亦友的特殊關係，展開一生精彩的音樂競爭故事。

▲蔡非比成立第六感室內樂團，帶來少見的六重奏演出。（圖／蔡非比提供）

而取名為「第六感室內樂團」，是想帶給聽眾超越五感的體驗，也因為成員們的演奏都深觸靈魂。蔡非比知道在台灣較少人接觸西洋古典樂，希望藉此機會，無論是聽過或沒聽過古典樂的人都歡迎前來，有信心帶給大家一場精彩難忘的音樂會。

「校長兼撞鐘」技能點滿 從行政到演出都一手包辦

值得一提的是，蔡非比從前只要專注於音樂上的精進和演出，但因為這次回到台灣，從成立一人公司，到尋找樂團成員夥伴、想節目企劃、寫企劃書、投案、找贊助、行政、行銷、四處拜訪貼海報⋯等，她幾乎一手包辦，原本不流利的中文也因此突飛猛進，種種執行細節更是她過去從未做過的事，包括鼓起勇氣和贊助商開會，「一開始真的很挫折，尤其投案好幾個地方都石沈大海」。

▲蔡非比期望透過這次的六重奏演出，帶給台灣聽眾不同的音樂體驗。（圖／蔡非比提供）

她笑說，原本想得很容易，以為是一條高速公路，做了才發現像是「自己挖了一個很大的坑洞，只能不斷在黑洞裡找路、賣力往上爬」，也很感謝家人在她第一次寫中文企劃書時給予許多建議，一路也有貴人幫忙；這段期間獲得許多寶貴的經驗值，即使是沒談成的合作也帶給她很多啟發，明白舉辦一場商業演出的背後需要投注多少努力。

在四處投案緣分之下，「第六感室內樂團」獲得新光三越百貨、鄭俊騰名琴樂器贊助，也是該百貨首次贊助的室內樂團，首場演出於4月25日晚間在松菸誠品表演廳登場，她也盼望未來有機會到不同城市演出。

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