「奇美樂展」母親節音樂會　給媽媽最溫柔的情書

▲奇美博物館將於5月8、9日舉辦「奇美樂展：給母親的情書」音樂會，以耳熟能詳的溫柔曲目、百年一見的絕世名琴，搭配國內知名音樂家共同演繹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年的母親節準備怎麼過？除了吃大餐、送禮物之外，也許可以來個不一樣的母親節體驗！奇美博物館將於5月8、9日舉辦「奇美樂展：給母親的情書」音樂會，以耳熟能詳的溫柔曲目、百年一見的絕世名琴，搭配國內知名音樂家共同演繹。

奇美博物館指出，沒有艱澀難懂、無需先備知識，純粹放鬆心靈的「奇美樂展」母親節音樂會，邀請大家帶著媽媽一起聆賞，打造美好珍貴的親子回憶。

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為了拉近民眾與古典樂的距離，奇美博物館去年起舉辦「奇美樂展」系列音樂會，主打悅耳動人、輕鬆親民的風格，一推出即獲得熱烈迴響，音樂會場場售罄。有感於民眾對於音樂會的喜愛，「奇美樂展」今年母親節假期特別推出「給母親的情書」音樂會，這是一場獻給媽媽、為母親量身製作的音樂饗宴，透過鋼琴三重奏與聲樂表演，帶來一連串經典知名的樂曲，包括旋律優美的室內樂小品、迷人高雅的法文歌曲與獨家改編的台灣民謠組曲等，曲目充滿對母親的思念、關懷與感謝，是一個抒情且具溫柔力量的音樂會，期待為母親與一家人留下幸福溫馨的難忘時光。

擔綱音樂會演出的四位國內知名音樂家不僅活躍樂壇，且皆是為孩子盡心付出的母親。「Trio Zilia鋼琴三重奏」由前NSO國家交響樂團首席李宜錦、大提琴副首席連亦先、紐約大都會歌劇院聲樂指導王佩瑤所組成，3人近年推廣兒童音樂教育不遺餘力，推出多場親子音樂會，廣受大小朋友的歡迎。

另一位聲樂家黃莉錦為輕抒情女高音，曾獲法國馬賽第10屆聲樂國際大賽評審獎，近期也在高雄衛武營《茶花女》歌劇中擔綱主演，更是奇美藝術獎得主。4人首度以母親的角度演繹樂曲，更特別的是，每位音樂家都會分享自己對音樂的感受，希望帶給觀眾更多共鳴。

除了名家、名曲，搭配演出的兩把大小提琴也是奇美博物館絕世不凡的珍藏。一把是世界公認最古老大提琴「查理九世」，為安德烈．阿瑪蒂於1566年所製作，琴身背後的皇室圖騰突顯其獨一無二，而厚實的琴音宏亮悠遠，即使在上千人的演出場地中仍能讓所有觀眾清晰聽見每個音符，君王般的強大氣勢唯有親臨現場才能完全感受。另一把「姚阿幸－艾爾曼」小提琴，為史特拉底瓦里於1722年完成的爐火純青之作，細膩甜美的音色極具扣人心弦的魔力；此琴亦是奇美集團創辦人許文龍先生的兒時回憶，他小時候因緣際會聽到此琴琴音，從此深烙心中，成為日後起心動念蒐藏提琴的引子。

奇美博物館表示，館內除了有好的展覽與蒐藏，也有優質的音樂表演場域「奇美廳」，希望透過「奇美樂展」讓民眾享受博物館音樂廳的好品質，更重要的是建構親民的藝文體驗環境，落實奇美長期以來推廣古典樂的初衷。此外，也讓典藏的百年名琴不僅是展示或躺在蒐藏櫃而已，還能發揮本色，讓民眾親身感受名琴穿越時空、充滿生命力的樂章。奇美樂展「給母親的情書」音樂會將於5月8、9日下午2時30分登場，更多資訊請上奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）或OPENTIX購票系統。

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