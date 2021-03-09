台北杜鵑花季來了！音樂會邀陳芳語、陳零九　採實名制「限1000人」

▲2021台北杜鵑花季開展。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2021台北杜鵑花季將於3月14日白色情人節正式展開，今年以台北市吉祥物「熊讚」作為主角，在大安森林公園打造熊讚杜鵑花公園；除此之外，杜鵑花音樂會也將在21日舉辦，邀請到超人氣粉紅甜心陳芳語、狼人殺偶像陳零九等5名國內外藝人演出，由於防疫關係，此次活動與台北市跨年晚會相同，也採取「實名制」，僅開放1000人入場。

2021台北杜鵑花季活動於14日至31日舉辦。台北市觀傳局表示，活動官網推出「花開集點趣」抽獎活動，民眾可以到指定的杜鵑花熊讚打卡裝置，或是活動特約店家掃描QRcode集點，蒐集到6點就能參加抽獎。

而台北市觀傳局也於9日舉辦杜鵑花季記者會，由台北市副市長蔡炳坤出席致詞，介紹位在大安森林公園內的杜鵑花熊讚裝置，分別有「分別為幸福花鐘熊讚」以及「賞花熊讚」，造型俏皮可愛，非常吸睛。

此外，今年在城南地區的永康公園及溫州公園也設置熊讚與杜鵑花主題的情境打卡裝置，讓民眾拍照賞花還可以抽大獎。除了熊讚的打卡裝置外，也同步串聯永康商圈、台大公館商圈超過120家特約店家，在活動期間紛紛祭出優惠活動，將在地產業結盟發揮最大效益，特約店家更有早鳥消費的隱藏版驚喜。

蔡炳坤致詞時表示，台北市的市花就是杜鵑花，此次活動用心在活絡在地產業，而除此之外，北市每年還有許多花季，包括士林官邸的菊花展、樂活公園的夜櫻季，還有古亭河濱花海與三層崎花海，讓大家走到哪都能欣賞台北之美。

而此次台北杜鵑花季也將在21日舉辦音樂會，安排了國內外藝人精彩演出，包括新生代歌手魏嘉瑩，情歌王子黃奕儒、狼人殺偶像陳零九、美國籍歌手杜力Dooley，以及超人氣粉紅甜心陳芳語，現場還有手作文創市集，邀請民眾前往大安森林公園共襄盛舉。

台北市觀傳局城市旅遊科長朱品澤表示，預估會有2萬名民眾參加杜鵑花季，而21日杜鵑花音樂節因為防疫的關係，所以會有一個管制區，共設置2出2進的出入口在管制區左右兩側，裡面大概有1000人的容留人數，區內不能飲食，只能喝水，且一定得戴口罩；而管制區外仍開放民眾參與，但就盡量不要交談，且必須佩戴口罩。

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