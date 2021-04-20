已婚法律教授告假網美誹謗　檢：兩人公婆互稱搞網愛他受贈150萬

▲林姓女子（左）和已婚法學教授楊智傑「網交」，她稱遭騙財騙色，楊反咬女方冒用網紅「付佳美同學」美照（右）搭訕。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

雲林科技大學法律教授楊智傑，去年遭媒體爆料涉嫌偽裝單身，對上市公司女主管騙財騙色，楊不滿遭污衊而反擊指控林姓女子用大陸網紅美照搭訕，之後用抹黑等手段威脅繼續往來，涉嫌強制、妨害名譽等罪，但台北地檢署調查，已婚的楊智傑確實曾和林女交往，可能因無法坦然面對、返還林女贈與的150萬元等財物，才覺得受威脅，但林並未違法，20日處分不起訴。

曾出版暢銷書《千萬別來念法律》的楊智傑，2020年8月間遭周刊媒體報導，隱瞞已婚身分，與某上市公司女主管交往，還經常向女主管討錢買百萬名車，事後女主管慘遭封鎖刪除，向雲科大檢舉，校方卻以私德為由冷處理。

▲楊智傑不滿遭抹黑提告，但檢察官認為他應該忍受對方採取公開2人關係的合法手段。（圖／翻攝雲林科大網站）

楊智傑當時曾發聲明澄清，反控英文名「Jenny」的林姓女子，在臉書上冒用大陸網紅「付佳美同學」美照向他搭訕，並自稱是台灣上市公司法務主管，之後林女邀約商談擔任公司董事，他到場後只看到自稱Jenny表姊的「中年矮胖女士」，後來這位「表姊」陸續送禮、支付諮詢費用，他懷疑遭詐騙想絕交，林女卻開始散發黑函，涉嫌妨害自由、妨害名譽。

檢察官調查，從2人LINE對話截圖看來，楊智傑確實曾接受過林女贈與150萬元現金，還曾麻煩警方協助護鈔，2人在LINE中以老公老婆互稱，並進行網路性愛，足可證明雙方確為男女交往關係。

▲林女日前親自出庭，強調自己確實和已婚的楊智傑有交往過。（資料照／記者劉昌松攝）

不起訴指出，《刑法》並非在保護一個人的意志自由絕對不受侵害，而是在設定一個不被容許的自由侵害界限，林女將兩人交往情形公諸於世，手段合法，楊智傑在法律上必須去忍受，雖然楊智傑不願返還財物，進而面臨來自職場、家庭壓力，或許會感覺到被威脅被強迫，但這是因為無法坦然的去接受其法律或道德上應負的還款義務，即使楊智傑感覺被騷擾，仍無證據證明林女有誹謗等不法罪嫌。

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