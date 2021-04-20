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網美酒吧爽掏100元亂畫　PO網許願「變有錢」看傻粉絲

▲▼IG網美酒吧掏100元亂畫　PO網許願「變有錢」看傻粉絲。（圖／翻攝自Dcard、當事人IG）

▲網美掏100元塗鴉，讓粉絲滿頭問號。（圖／翻攝自Dcard、當事人IG）

網搜小組／柯沛辰報導

高雄2名網美近日在IG曬出照片，突發奇想把百元鈔當作許願卡塗鴉，被粉絲質疑是「損毀國幣」，若致使錢幣不堪行使，恐依違反《妨害國幣懲治條例》，處面額5倍以下罰金。一般來說，許多店家、業者看到塗鴉鈔票也不會收，但若是銀行收到塗鴉鈔票，確認是真鈔無誤，其實還是會提供兌換。

原PO在Dcard發文表示，她在IG上滑到2個小網美的限時動態，發現對方用奇異筆在鈔票上鬼畫符，後來鏡頭一轉，拍到了一間酒吧內的柱子、牆面貼滿了被塗鴉的「許願鈔」，除了新台幣，還有各國的鈔票，讓她不禁疑惑「這樣的行為是合法的嗎？」

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▲▼IG網美酒吧掏100元亂畫　PO網許願「變有錢」看傻粉絲。（圖／翻攝自Dcard、當事人IG）

▲塗鴉鈔票當許願卡，「友誼長存」。（圖／翻攝自Dcard、當事人IG）

許多網友看完紛紛留言，「要寫在藍色或紫色的才邱，怎麼會寫在紅色的啦哈哈」、「不會被抓啦，我願意50收」、「荒唐，這個應該是無知吧」、「不知道為什麼，我覺得很好笑」、「破壞國幣到不堪使用或無法使用地步才會構成嗎？單純畫畫可能不影響？」

事實上，《妨害國幣懲治條例》第5條規定「故意損毀幣券，致不堪行使者，處所損毀幣額五倍以下罰金。」不過，若是意圖供行使之用，而減損貨幣之分量，恐觸犯《刑法》197條，得處5年以下有期徒刑，得併科罰金9萬元以下。

一般來說，店家或業者看到這種塗鴉太誇張的鈔票，基本上都不會收受，但若有民眾帶著損毀的國幣到銀行兌換，除非銀行能認定對方是損毀者，否則只要確認是真鈔，還是會予以兌換。

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