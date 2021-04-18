71萬粉女網紅站6樓牆外尋短！　IG發文：忽然發現不再需要愛情

▲該名網紅在社群網站上經常分享愛情觀。（圖／翻攝自當事人Instagram）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞一名網紅日前站在一處頂樓邊緣試圖跳樓尋短，但被消防人員救回。她在Instagram上最新的一篇貼文發布於前一周，當時她說發現自己其實不需要愛情，找不到對的人寧可一個人，而在本月月出，她還曾因過度服用鎮靜劑被送醫急救。警方目前還在了解事發原因。

根據馬媒《中國報》報導，該名Instagram擁有71萬人追蹤的網紅在本月月初，因為食用過量鎮靜劑被送醫急救，事發後還發文稱不會尋短，因為「還有很多人愛我」。

這位同時也是愛情小說家的網美也有個人YouTube頻道，此前曾有兩段公開戀情，最後都分手結束。她在Instagram的最新一則貼文發布於一星期前，文中寫道「忽然發現，現在的我再也不需要愛情。」

「我可以一個人生活，可以一個人看海，可以一個人旅行，一個人吃飯，一個人聽歌，一個人享受孤獨的夜」，該名網紅繼續在文末寫道，「我寧願一輩子單身，也不願將就。」

不過就在發文一周後，當地時間周六（17日）上午，就傳出該名網紅在一處住宅6樓的牆外凸出處站著，企圖跳樓尋短，但最終被消防員救回，警方則表示目前仍在調查尋短動機。

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