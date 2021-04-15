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台灣大缺水！他爽「泡澡」...驚人畫面曝網全跪了：省水達人

▲▼日月潭空拍,水庫,自來水,缺水,限水,乾涸,碼頭,觀光遊湖,溢流井,發電。（圖／記者林振民攝）

▲全台水情吃緊，日月潭也遭逢50年以來最嚴峻的乾旱。（圖／記者林振民攝）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣近期面臨近半世紀以來最大缺水危機，台中、苗栗以及北彰化地區已實施供五停二限水制度，民眾苦不堪言，更有女大生PO文「徵人互住」度水荒。就有網友表示，他朋友為了省水，已經忍了好幾天沒洗澡，沒想到有天泡澡，整池的水汙濁到不可思議，讓他佩服的說「這下真的沒人敢講你浪費水」！

▲原PO曝光朋友的泡澡畫面。（圖／翻攝自爆廢1公社）

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▲原PO曝光朋友的泡澡浴缸畫面。（圖／翻攝自爆廢1公社）

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，朋友為了響應省水行動，已經很多天沒洗澡，「我朋友今天泡澡，然後附上這張圖給我，我想也沒人能罵他浪費水了...」。只見原PO貼出的照片中，整個浴缸中的水混濁不已，顏色灰灰黑黑的，水面上還漂浮著白色的油垢，畫面十分驚人。

貼文一出引來許多驚呆的網友朝聖，「好像煮豬肉漂浮的油啊！」、「到底是泡湯還是煮湯」、「好像豬肉川燙後的水」、「大骨湯？」、「那些仙，可以搓成六味地黃丸」、「上面漂一層仙嗎」、「這應該三個月沒洗澡感覺」、、「水情吃緊，你朋友還煮這麼大鍋的豬骨湯」、「他才是真正省水達人」。

原PO也打趣回應，朋友即使這麼多天沒洗澡，除了腳臭味彷彿屍臭味一般一樣，其餘身上都沒有味道。

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