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影／出遊注意！勞動連假國5恐塞爆　4大「交通疏導措施」出爐

記者李宜秦／台北報導

勞動節3天連假即將登場，交通部高公局表示，國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞之情形，屆時將實施入口高乘載管制、開放路肩、入口匝道儀控、大客車通行路肩及主線儀控等疏導措施。

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲勞動連假國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局表示，勞動節為週六，研判交通需求較例假日略增，勞動節補假及假日全日交通量約100-110百萬車公里，惟考量4月30上有機關與學校通勤需求，以及宜花東地區為熱門旅遊景點，國5雙向可能有長時段車多壅塞之情形。

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▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高公局實施多項交通疏導措施。（圖／記者呂佳賢攝）

交通疏導措施：
一、入口高乘載管制：
110年5月2日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

二、開放路肩：
(一)現有開放路肩措施照常實施(詳見本局網站 http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1 )。
(二)110年4月30日至5月2日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛詳附表2。

三、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三)110年4月30日針對國3雙向往國5及國5南向實施精進式匝道儀控；110年5月1日及2日針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱；國3往國5雙向及國5南向。

四、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
勞動節補班日及假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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