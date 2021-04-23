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社會 社會焦點 保障人權

500公尺內2度換車道沒打方向燈　她遭檢舉挨罰6000元一招扳回

▲▼國道塞車。（圖／翻攝1968高速公路局）

▲彰化有一名女子駕車於國道1號，半公里、1分鐘內因連續變換車道未打方向燈，遭開2張共6000元罰單。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／彰化報導

彰化縣一名李姓女子去年8月行經國道1號，因變換車道沒打方向燈，遭民眾檢舉，被國道警察連開2張共6000元的罰單。李女認為2次裁罰路段僅隔半公里，向國道公路警察局提起申訴，但國道公路警察局認為李女違規屬實，拒絕撤銷罰單，李女不服再提行政訴訟。彰化地方法院審理後認為，此案裁罰過當有違比例原則，撤銷原交通裁決處分。

判決指出，彰化縣一名李姓女子去年8月行經國道1號北上179.7與179.2公里處，因變換車道未依規定打方向燈，遭到民眾連續舉發，國道公路警察局受理後，也依規定對李女開出兩張共6000元的罰單，並記違規點數2點。

李女收到後，認為兩張罰單僅相隔不到半公里，且在1分鐘內，以同一違規事實連續舉發，有違比例原則因此提出申訴。但國道公路警察局卻認為，李女違規事項屬實，因此拒絕撤銷罰單，李女不服因此再提行政訴訟。

彰化地方法院審理後認為，從勘驗結果與畫面可知，李女行經國道1號北上179.7公理與179.2公里處，確實有變換車道未依規定使用方向燈的情形，但2次違規地點僅隔半公里，違規時間也僅隔1分鐘，未達道路交通管理處罰條例第85條之1第2項第1款所定6公里、6分鐘之內得連續舉發，且李女在行駛其間並未行使任何一個路口，應不得連續舉發，否則屬裁罰過當且有違比例原則，因此准許李女聲請撤銷處分。

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