快訊／日本將「3度發布」緊急事態！　涵蓋東京、大阪等4都府縣

記者張方瑀／綜合外電報導

日本新冠肺炎疫情加劇，根據NHK最新消息指出，首相菅義偉將在當地時間23日晚間8時（台灣時間晚間7時）召開記者會，宣布東京都、大阪府、兵庫縣與京都府等4都府縣第3度發布緊急事態宣言，預計時間將從4月25日持續至5月11日，涵蓋日本黃金周假期。

▲東京都、大阪府、兵庫縣與京都府將第3度發布緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，日本政府將於晚間6時（台灣時間晚間5時）召開對策本部會議，決議將東京都、大阪府、兵庫縣與京都府等4都府縣列為緊急事態宣言對象，時間從4月25日持續至5月11日；菅義偉則於晚間8時召開記者會說明。

經濟大臣西村康稔在23日上午召開的「基本應對方針分科會議」中表示，目前關西地區的變異毒株感染入高達八成，就連東京都有增加的趨勢，「短時間內集中實施強而有力的對策，徹底抑制人流，抑制感染持續擴大，我們就是想做到這一點。」

國立傳染病研究所先前曾表示，關西地區的大阪府、兵庫縣與京都府的英國N501Y變種病毒株逐漸成為主流，從2月開始爆發，3月時已有超過50％的確診者感染的是變種病毒，截至13日已有80％；預計到5月中，原本的病毒就全部都會被變種病毒取代。

