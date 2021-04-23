印度新冠疫情失控！單日暴增31萬例...機場300旅客嚇傻篩檢前逃跑

記者羅翊宬／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情又逐漸失控，位處南亞的印度在第二波疫情的攻勢下，單日新增確診者不斷暴增，光是21日就新增31.4萬起病例。對此，當局加強機場檢疫，然而在阿薩姆邦的西爾恰爾（Silchar）機場，就有300名乘客不遵守檢疫規則逃之夭夭，目前警方正全力追緝中。

▲印度新冠第二波疫情升溫，新德里機場、火車站、公車站等設置臨時篩檢站。（圖／達志影像）

根據《印度快報》（Indian Express），阿薩姆邦針對第二波新冠疫情的強勢來襲，特別修改防疫規定，要求所有入境旅客在抵境時接受RT-PCR核酸病毒或是抗原快篩測試（RAT），由於西爾恰爾機場面積不大，因此乘客需移置鄰近的蒂柯爾（Tikol）示範醫院接受篩檢。

該地衛生當局表示，21日有690名乘客在希爾恰爾機場降落，其中部分乘客須轉機前往東北部其他邦，因此無須在該地接受篩檢，扣除逃跑的300名乘客，共有189人接受篩檢，其中有6人呈現陽性。另名官員補充，300名乘客真的是從醫院的篩檢站逃跑的，很有可能是因為不想接受篩檢。

據悉，乘客可以搭乘政府提供的巴士從機場前往醫院，或是透過自駕車或計程車移動，不過須提供相關證明。目前警方正調查逃跑乘客的身份，並全力追緝中。

有鑑於確診病例不斷飆增，阿薩姆邦實施一系列的限制性措施，包括晚間6時以前關閉所有市場、商店與餐廳。