史上最長漢光兵推今登場　受疫情影響未邀美方來台觀摩

▲漢光演習。（資料照／記者郭世賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

共軍近年頻以機艦侵擾我防空識別區（ADIZ），甚至多次越過台灣海峽中線。國防部今（23）日起自30日，耗時8天7夜進行國軍「漢光37號」演習電腦兵推，是國軍史上最長一次兵推；根據規劃，每天全天候採「複合式兵棋推演」方式實施，要以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵犯台各種可能行動，設計演習想定。

國防部指出，此次兵推藉「JTLS電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證；透過各參演單位共同研討，集思廣益，凝聚三軍幹部戰術戰法共識，作為未來用兵指導，並具體強化指揮官戰時作戰決策與幕僚指參作為。

對於為何今年兵推時間延長？國防部長邱國正19日解釋，漢光兵推曾經有5天、7天等不同實施時間，主要視環境狀況、課目、研討議題而定，今年經檢討後，發現以往兵推時間匆忙，無法充分討論，因此決定延長兵推時間，這是在他到任國防部長之前，就已決定的事。

而由於受到新冠肺炎影響，今年漢光演習規劃不邀請美方觀摩團人員來台觀摩，但國防部強調，我方與美國在長久以來所建立的訓練基礎、合作條件下，利用歷年漢光演習中，將當面敵情威脅，都會納入演習想定中，驗證國軍各項防衛作為與場景，作為聯合作戰訓練依據。

此外，相較過往上千人參加兵推，此次進入衡山指揮所的人數共約300人，目的是避免群聚感染。