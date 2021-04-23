種下千株百合花思母恩　觀音秘境4／24溫馨賞花宴

▲觀音秘境李家大宅旁，千株百合花盛開。（圖／翁曉萍提供）



記者楊淑媛／桃園報導

百合花象徵著女性之美，代表純潔的心靈，深受女性朋友喜愛。桃園市觀音區廣青路上的李家大宅，宅主於每年5月母親節前夕，於被喻為觀音區秘境的白千層綠蔭大道旁農田，種植成排、數千株的鐵炮百合花，追思母恩之際，也成為地方美景，並與民眾同賞。

於旁經營快樂農園的園主翁曉萍說，李姓農友種植的百合花園，目前正盛開中，千株齊放，很是壯觀。本週六(4月24日) 園主還有邀請樂團來表演，樂團表演的時間，分別是：早上10點至12點；下午2點至4點，歡迎民眾來賞百合、聽音樂。

據指出，觀音區廣青路與福新路交岔路口的這處百合花園，園主李萬益種植百合花是為追思母恩。李萬益是裝潢師傅，父親在他就讀國二就因病去世，母親李王秀妹獨自含辛茹苦撫養二男四女到成家立業，而他亦因家境因素，國中畢業後放棄升學，學做裝潢習得一技之長，於26歲時成家立業，人生路上一路認真打拚，母親永遠是最重要的精神動力。

李萬益的母親，晚年患有帕金氏症，記憶力也逐漸衰退，2013年經檢查發現罹患重症，進出醫院近年餘，不敵病魔去逝，享年83歲。李萬益表示，母親被病魔折騰10個半月多，曾經接她回家療養的時候，坐在花園旁的石椅上，看著他種植百合花，聽他說「要把種的百合花送給醫院裡的醫師及同仁們！」開心的笑著！

未料，是年百合尚未盛開，母親即已離去。為信守對母親的承諾，自2015年開始，李萬益都會在母親節前，摘下99朵百合放在母親墓前，追思母恩，同時也將其餘百合，親送到榮總桃園分院65病房，感謝醫護人員曾對母親重病時的用心照料。

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