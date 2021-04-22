警政署推交通大執法死傷相差無幾　邱顯智點名陳家欽停辦

▲為維護路口安全及行人路權，交通部與內政部警政署去年啟動全國「路口安全大執法」。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智22日指出，警政署去年9月推出「路口安全大執法」，宣稱路口交通事故死亡人數較前年1~7月降低42.3%、受傷人數降低21.84%，但根據交通部道安會所提供的數據，卻未見警政署宣稱的成效，要求警政署停止辦理這些無意義的交通大執法。

立法院內政委員會22日邀請內政部長徐國勇以「當前全國治安狀況、警察執法設備與警察勤務裝備機具強化情形」為題提出專題報告，並備質詢。

邱顯智質詢時表示，警政署在去年9月風光推出「路口安全大執法」，宣稱路口交通事故死亡人數較前年1~7月降低42.3%、受傷人數降低21.84%，路口死傷平均數趨緩，有效降低路口車禍發生率，意義重大。

不過，邱顯智指出，根據交通部道安會所提供的數據，卻看不到警政署宣稱的成效，行人路口事故的死傷人數在去年9月高達683人，與去年1至7月平均的686.6人相差無幾。

邱顯智再指，高齡者路口事故的死傷人數在去年9月為2697人，去年1至7月的平均則為2811.9人，顯見9月的數據僅降低4%，道安會的路口事故統計，與警政署的成效完全對不起來，路口安全大執法的成效令人懷疑。

▲警政署長陳家欽（左）、內政部長徐國勇（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



徐國勇回應，這是因為統計的基礎不一樣，且每一個政策在做，不管怎麼樣，都要隨時滾動式檢討，這一定要檢討，任何政策都是這樣子。

邱顯智表示，在這些數據背後，卻是基層員警的疲於奔命、超量出勤，其中台中市警察局去年9月的出勤次數，較往年成長284.72%；新竹市警察局去年9月的出勤次數，較往年成長33.83%；桃園市警察局去年9月的出勤次數，較往年成長28.46%。

邱顯智批評，大張旗鼓超量出勤，執法過後沒有顯著成效，這是我國交通執法年復一年的煙火秀，「煙火放完了，留下員警疲憊的身軀」，改善道路安全應該從工程、教育、執法著手，而現在卻只剩下執法，呼籲警政署停止無意義的交通大執法，別再陪著交通部瞎忙。

對此，徐國勇說明，執法只是其中的一部分，交通大執法還有一個另外的意義，其實是教育的一部分，這也是一個宣示，內政部可以進行滾動式的檢討，這點沒有問題。

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