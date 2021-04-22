國民黨要求法辦謝長廷散布核廢水假消息　警政署長回應了

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

駐日代表謝長廷日前在臉書上表示，「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，遭到原能會主委謝曉星打臉謝長廷，認為謝長廷不是核能專家非專業，引來國民黨痛批謝長廷刻意製造假消息，要求警政署依法辦理。對此，警政署長陳家欽表示，警政署沒有接到任何受理的案件。

日本政府決定2年後將福島核廢水排放入海後，立刻引來周邊鄰國反彈，謝長廷事後在臉書發文替日本緩頰，表示「我們也有三座核能電廠的廢水也是排放入海」，遭到謝曉星21日在立法院備詢時打臉，國民黨則要求警政署依法辦理。

立法院內政委員會22日邀請內政部長徐國勇以「當前全國治安狀況、警察執法設備與警察勤務裝備機具強化情形」為題提出專題報告，並備質詢。陳家欽會前受訪時表示，這個案情他還在了解，如果是假訊息有違反《社會秩序法》，警政署會送簡易庭審理。

▲內政部長徐國勇（右）、警政署長陳家欽（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委李貴敏質詢時指出，經過與原能會主委、外交部代表逐項確認，謝長廷的每一個發言全部都是不實的，假訊息的案件在2018年後增加非常多，其中在2020年還增加到300件，詢問警政署是否依法偵辦。

陳家欽表示，警政署沒有接到任何受理的案件，「我沒有特別去注意這個」，警政署要有人舉發後才會受理。

陳家欽強調，有關假訊息的部分，警政署的規定就是要有受理人舉發，「我也不知道有這個案子」，這個訊息還要經過調查才能處理。

李貴敏痛批，陳家欽單純因為沒有人舉發，就不偵辦謝長廷的案子，質疑若是針對一般刑事案件，警政署的態度是否依然如此。

對此，陳家欽則說，他會再進行了解，警政署沒有針對對象，只要有受理、舉發，當然一定要偵辦，這是一個程序。

徐國勇受訪時表示，自己不知道這件事情，因此無從替原能會或其他人回答，而且這不是內政部的職掌，「如果這件事真的有問題，需要內政部介入，我們再來處理」。

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