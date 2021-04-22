徐國勇證實松山分局長女兒任部長室秘書　陳家欽：調查沒有壓力

▲警政署長陳家欽（左）、內政部長徐國勇（右）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市松山分局16日爆發肢體衝突，一名楊姓教官酒醉後欲回到駐地休息，卻在分局附近與人口角衝突，事後傳出警方因自己人捲入糾紛，竟息事寧人低調處理。對此，內政部長徐國勇22日證實，松山分局長林志誠女兒在內政部長室擔任秘書；警政署長陳家欽則說，調查沒有壓力，該怎麼樣就怎麼樣。

松山分局督察組楊姓教官16日凌晨酒醉後欲回到駐地休息，卻在分局附近與人口角衝突，楊男見對方有超過10名男子，趕緊逃往分局求援，黑衣人竟追進分局，並將中崙派出所的電腦螢幕推倒損壞，事後黑衣人表示願意賠償，卻傳出警方因自己人捲入糾紛，竟息事寧人低調處理。

立法院內政委員會22日邀請內政部長徐國勇以「當前全國治安狀況、警察執法設備與警察勤務裝備機具強化情形」為題提出專題報告，並備質詢。

國民黨立委魯明哲質詢時提及，松山分局上周遭多名黑衣人闖進，不僅毆打警員，甚至還砸毀電腦設備，最後黑衣人竟然無事般的離開警局，也沒呈報警政署與內政部。

魯明哲說，一直到基層警員在「靠北警察」曝光此事，才引發各界譁然，甚至還謠傳松山分局長的女兒就在徐國勇辦公室擔任秘書，所以此事才會被壓下來。

對此，徐國勇證實，林志誠的女兒是他辦公室秘書沒錯，但不會有壓力，過去他擔任行政院發言人時，辦公室主任8時寫一篇不適當的稿子，10時他就將其免職了。

徐國勇強調，內政部一定會重新調查清楚；陳家欽則說，沒有壓力，警政署該怎麼樣就怎麼樣。

徐國勇會前受訪時也表示，自己是今天早上才看到新聞，他已經立即請警政署長陳家欽就相關情況進行調查，內政部會調查清楚，「該怎麼處理就怎麼處理」。

陳家欽受訪時則說，違規違紀的部分警察局已經記過、調職處分，至於黑衣人闖入派出所，是否有妨礙公務的部分，絕對要調查清楚，警政署會依法偵辦，不能有縱放的情形。

▲松山分局遭黑衣人闖入，分局長親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

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