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預購紫色iPhone 12　電商優惠回饋方案出爐

▲紫色iPhone。（圖／蘋果）

▲蘋果春季發表會，驚喜發表推出iPhone 12、iPhone 12 mini全新紫色款。（圖／蘋果）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果21日凌晨舉辦春季發表會，驚喜發布針對iPhone 12、iPhone 12 mini推出全新紫色款後，PChome 24h購物、momo購物網、遠傳friDay購物等電商平台，隨即宣布4/23晚上8點同步官方開放預購，並推出站上獨家回饋方案。東森購物ETmall「APPLE旗艦館」則有限時預約登記贈500折價券，可於開賣後折抵。

PChome 24h購物主打iPhone 12新色預購可搭配站上優惠活動，使用Pi拍錢包綁指定卡，筆筆享5%P幣回饋無上限，4/24前購買最高回饋4,200，預購期間再加贈Apple MagSafe透明保護殼，開賣時間為4/30早上8點。

momo購物網除提供信用卡最高回饋1,200，購機搭配台哥大門號享回饋活動，凡於活動頁登記續約48期、月租費1599元的5G吃到飽方案，即享24,000 momo幣回饋；momo APP線上操作舊機回收服務，近10大品牌手機適用，最高可回饋26,600紅利金。原有顏色iPhone 12系列手機，另享獨家犀牛盾耐衝殼、真無線藍牙耳機等配件組9折起優惠。

遠傳friDay購物針對iPhone 12紫色款推出優惠方案，預購加贈MagSafe充電器+20W插頭+磁吸殼等價值近3,000元MagSafe配件組，預計4/30 8:00起陸續出貨。活動期間適逢站上「媽咪Chill High節」，還可參加消費滿5,000元抽豪華露營「勤美學」、滿萬元再抽1萬元遠傳幣等好康加碼。

東森購物ETmall則於4/23～4/29期間至「APPLE旗艦館」預約登記，即可領取500元折價券，可於紫色iPhone 12 256G開賣時折抵使用，再搭配銀行回饋方案，刷指定信用卡最高回饋3,600，總計最多能省下4,100，等於下殺87折。

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