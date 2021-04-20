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可愛雙子星也來了！三麗鷗家族發動療癒攻勢　萌系列口罩發售時間一次看

雙子星Kiki & Lala口罩（圖／業者提供）

▲三麗鷗萌系列口罩一波接一波，雙子星Kiki & Lala也加入陣容。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

三麗鷗家族大集合！繼第一波兒童款大耳狗、布丁狗，Hello Kitty、蛋黃哥與雙子星Kiki & Lala等人氣明星角色接力登場，可愛滿點的粉嫩設計，準備再療癒一波大小朋友的心，戴上口罩就有好心情。限量款式預計4/21起在電商、藥妝等通路上架開賣，想一次打包的話，可留意發售時間、通路資訊。

盛籐「三麗鷗系列醫療口罩」推出Hello Kitty成人口罩及蛋黃哥兒童口罩，Hello Kitty主打有黃底奶油甜心、粉底時尚豹紋2種不同風格可選擇，發懶可愛的蛋黃哥則有黃底溫泉蛋、藍底棉花糖2種款式，柔和色系結合滿版卡通圖樣，讓人戴上後，一秒變超萌，將於4/21上午10點在PChome 24h購物獨家販售。

Hello Kitty、蛋黃哥醫療口罩」（圖／PChome 24h購物提供）

▲蛋黃哥兒童醫療口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

Hello Kitty、蛋黃哥醫療口罩」（圖／PChome 24h購物提供）

▲Hello Kitty 成人醫療口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

雙子星Kiki & Lala接下來也將加入療癒攻勢，分別推出以「雲遊星海」、「採草莓踏青」為主題，皆採用粉嫩配色設計、可愛度爆表的兩款口罩，前款搭配棉花糖、糖果罐、流星雨等，印上許多夢幻元素，少女心十足；後款則是多了Hello Kitty、美樂蒂、Patty & Jimmy、五隻小貓、許願兔、小豬等其他三麗鷗明星，無論是不是粉絲，看到都覺得萌翻了。

「三麗鷗系列－雙子星成人醫療口罩」預計4/23上市，康是美、屈臣氏、杏一、日藥本舖、momo購物網、PChome線上購物等通路限量發售，7-ELEVEN在5/1接棒登場門市同步開始販售。「三麗鷗系列－草莓園成人/兒童醫療口罩」預計4/30推出，可在康是美、杏一、日藥本舖、momo購物網、PChome線上購物購買，7-ELEVEN也將在5/1開放Open Point預購。兩款口罩皆為每盒20入。

雙子星Kiki & Lala口罩（圖／業者提供）

▲▼三麗鷗系列「雙子星成人醫療口罩」、「草莓園成人/兒童醫療口罩」於4/23起陸續上市。（圖／業者提供）

雙子星Kiki & Lala口罩（圖／業者提供）

momo購物網則是開賣「LINE FRIENDS 聯名口罩」塗鴉版，單盒15片裝，每人限購一盒。除了超人氣的熊大、兔兔、莎莉，還有首次現身的熊美，帶來滿版的超可愛塗鴉，第二波「漢堡風」聯名口罩也將於4/30凌晨0點登場，由熊大、兔兔、莎莉化身漢堡薯條，還有獨特的明亮橘底設計，讓整體造型感大大升級。

東森購物ETmall持續推出各款MIT醫療口罩，包含多款大人、兒童醫療口罩、特殊花色醫療口罩全都有，民眾可隨時補貨，並搭配面膜、護手霜、眼霜、保健食品等推出精選保養口罩組合，祭出限時1折起。

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