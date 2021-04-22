陸妻掌摑韓店員…當天立刻「中風住院」　比利時大使替她道歉了

▲比利時駐韓大使夫人掌摑南韓女店員。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

比利時駐南韓大使萊庫耶（Peter Lescouhier）妻子相雪秋（音譯，Xiang Xueqiu）本月9日在首爾掌摑店員一事鬧得沸沸揚揚，就連南韓外交部也插手，呼籲比利時大使館配合警方調查。事隔13天後，萊庫耶終於在Facebook上為妻子的行為致歉，並稱相雪秋上星期因腦中風住院，因此無法接受調查。

Shopping incident clothing store 벨기에 대사부인 사건 관련 보도자료 The Ambassador of Belgium sincerely regrets the incident involving... Posted by Embassy of Belgium in Seoul on Wednesday, April 21, 2021

綜合外媒報導，比利時駐南韓大使館22日在Facebook發文指出，大使萊庫耶對其妻子近期捲入的事件深感遺憾，並希望為妻子的行為道歉；無論在任何情況下，她的所作所為都是讓人無法接受的。不過由於相雪秋在上周就因為腦中風而入院接受治療，因此儘管她在入院當天就接到警方通知案件成立，但因為身體因素，還不能接受調查。

使館表示，只要相雪秋的情況許可，她就會立刻配合調查，「我們希望大使夫人能早日康復、配合警方調查，盡快讓這起令人遺憾的案件儘早結案」。南韓外交部已於21日約見比利時駐大使館副大使，要求比利時大使館積極配合調查大使夫人掌摑服裝店員工事件，並勸其顧及韓國民眾感情，表達歉意或遺憾，不過相雪秋本人自事發至今仍未致歉。

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