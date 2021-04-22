陸妻掌摑韓店員…當天立刻「中風住院」　比利時大使替她道歉了

▲比利時駐韓大使夫人掌摑南韓女店員。（圖／翻攝自推特）
記者葉睿涵／綜合報導
比利時駐南韓大使萊庫耶（Peter Lescouhier）妻子相雪秋（音譯，Xiang Xueqiu）本月9日在首爾掌摑店員一事鬧得沸沸揚揚，就連南韓外交部也插手，呼籲比利時大使館配合警方調查。事隔13天後，萊庫耶終於在Facebook上為妻子的行為致歉，並稱相雪秋上星期因腦中風住院，因此無法接受調查。
Shopping incident clothing store 벨기에 대사부인 사건 관련 보도자료 The Ambassador of Belgium sincerely regrets the incident involving...Posted by Embassy of Belgium in Seoul on Wednesday, April 21, 2021
綜合外媒報導，比利時駐南韓大使館22日在Facebook發文指出，大使萊庫耶對其妻子近期捲入的事件深感遺憾，並希望為妻子的行為道歉；無論在任何情況下，她的所作所為都是讓人無法接受的。不過由於相雪秋在上周就因為腦中風而入院接受治療，因此儘管她在入院當天就接到警方通知案件成立，但因為身體因素，還不能接受調查。
使館表示，只要相雪秋的情況許可，她就會立刻配合調查，「我們希望大使夫人能早日康復、配合警方調查，盡快讓這起令人遺憾的案件儘早結案」。南韓外交部已於21日約見比利時駐大使館副大使，要求比利時大使館積極配合調查大使夫人掌摑服裝店員工事件，並勸其顧及韓國民眾感情，表達歉意或遺憾，不過相雪秋本人自事發至今仍未致歉。
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