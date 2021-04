比利時大使中國妻怒搧耳光！監視器畫面曝光　韓女店員臉頰紅腫

記者葉睿涵/綜合報導

比利時駐南韓大使萊庫耶(Peter Lescouhier)的中國籍妻子相雪秋(音譯,Xiang Xueqiu),因涉嫌在南韓首爾的一家服裝店掌摑店員,而遭警方調查。現場畫面流出後,點燃了許多韓國民眾的怒火,且相雪秋因擁有外交人員家屬身分,可能受到豁免權的保護,因此許多人紛紛到比利時駐韓大使館前抗議,要求比利時政府將大使夫婦召回國。

▲比利時大使中國妻怒搧店員耳光。(圖/翻攝自YouTube/Reuters)

綜合外媒報導,相雪秋4月9日到首爾龍山區一家服裝店逛了1個小時後,沒有買任何東西就離開了。店內的一名員工見她身上的外套與店內的服裝十分相似,誤以為相雪秋沒有付錢就將衣服帶走了,於是追出門外,詢問相雪秋是否忘了付錢。當店員意識到自己搞錯之後,立刻向相雪秋道歉。

豈料,這名大使夫人越想越生氣,竟在事後重返店內,直接闖進收銀台與店員理論。她指著店員怒罵,還多次拍打店員的後腦勺。其他店員見狀,連忙趕來勸架,希望能調節糾紛,卻被相雪秋遷怒,當眾掌摑店員,導致對方臉頰紅腫,雙眼充血。

Wife of Belgian ambassador to South Korea accused of slapping shop assistant

And yes she is Chinese lol pic.twitter.com/ZCt8b6cDAK