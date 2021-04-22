比利時大使中國妻怒搧耳光！監視器畫面曝光　韓女店員臉頰紅腫

記者葉睿涵／綜合報導

比利時駐南韓大使萊庫耶（Peter Lescouhier）的中國籍妻子相雪秋（音譯，Xiang Xueqiu），因涉嫌在南韓首爾的一家服裝店掌摑店員，而遭警方調查。現場畫面流出後，點燃了許多韓國民眾的怒火，且相雪秋因擁有外交人員家屬身分，可能受到豁免權的保護，因此許多人紛紛到比利時駐韓大使館前抗議，要求比利時政府將大使夫婦召回國。

▲比利時大使中國妻怒搧店員耳光。（圖／翻攝自YouTube／Reuters）

綜合外媒報導，相雪秋4月9日到首爾龍山區一家服裝店逛了1個小時後，沒有買任何東西就離開了。店內的一名員工見她身上的外套與店內的服裝十分相似，誤以為相雪秋沒有付錢就將衣服帶走了，於是追出門外，詢問相雪秋是否忘了付錢。當店員意識到自己搞錯之後，立刻向相雪秋道歉。

豈料，這名大使夫人越想越生氣，竟在事後重返店內，直接闖進收銀台與店員理論。她指著店員怒罵，還多次拍打店員的後腦勺。其他店員見狀，連忙趕來勸架，希望能調節糾紛，卻被相雪秋遷怒，當眾掌摑店員，導致對方臉頰紅腫，雙眼充血。

Wife of Belgian ambassador to South Korea accused of slapping shop assistant

And yes she is Chinese lol pic.twitter.com/ZCt8b6cDAK — Pham Lan(@Lan_Pham__) April 21, 2021

忍無可忍的店員只好立即報警處理，不料卻被警方告知，由於相雪秋享有外交人員家屬的外交特權，可以受到豁免權的保護，因此無法逮捕或拘禁她。現場畫面流出後，在社交媒體上引發了南韓民眾強烈不滿。許多人紛紛到比利時駐韓大使館前抗議，要求比利時政府將大使夫婦召回國。

外媒稱，南韓外交部已於21日約見比利時駐大使館副大使，要求比利時大使館積極配合調查大使夫人掌摑服裝店員工事件，並勸其顧及韓國民眾感情，表達歉意或遺憾，以便解決問題，但比利時大使館僅對媒體簡單表示，「沒有什麼特別要說的。」