清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　健保卡追出通緝犯疑藏身猝死

▲桃園市許男清明連假期間到蘆竹海邊遊玩，在廢棄碉堡內驚見一具白骨，趕緊向警方報案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子在清明節連續假期間在蘆竹區海濱遊玩，行經台61線快速道路旁一處廢棄碉堡時，好奇入內查看，結果發現一具白骨遺骸，許男嚇得趕緊報警處理，蘆竹警分局派員查看，在白骨身上查出1張健保卡，根據健保卡資料通知家人確認是已失蹤近3年的羅姓男子，羅男另涉嫌公共危險罪嫌遭通緝，家屬對羅男死因沒有意見，警方已報請桃檢相驗追查死因。

蘆竹警分局指出，許姓男子在4月3日下午3時許，於台61線24.8公里處旁廢棄碉堡發現一具白骨後報警處理，員警在白骨男身上發現1張健保卡，資料為65歲羅姓男子，經通知家人到場指認，確認是羅男。

▲桃園市許姓男子在清明連假期間在蘆竹區一處廢棄防空洞內驚見一具白骨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出羅男在2018年間7月因公共危險（不能安全駕駛）罪嫌遭桃園地檢署發布通緝，另蘆竹警2017年因羅家報請失蹤協尋，在蘆竹區海山路附近查獲羅男，當時尋獲地點距離陳屍碉堡僅4公里，可能後來羅男再度因案遭通緝，改藏身碉堡。

由於陳屍現場沒有打鬥痕跡，家屬對死因也沒有意見，蘆竹警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

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