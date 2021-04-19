通緝犯逃亡兼賣毒咖啡　包裝「牛年」求喜氣...還添加水果口味

▲警方查扣毒品咖啡包126包，共重461公克、及犯罪證物一批。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊今年2月底獲報，在逃之林姓槍砲通緝犯，除四處躲避查緝外，並持有大量混合型毒品咖啡包在花蓮地區販賣，經刑事警察大隊布建跟監，在3月29日逮捕到林嫌，並查扣毒品咖啡包126包，共重461公克、磅秤1台、包裝袋封口機及分裝器等證物，全案以涉嫌毒品危害防制條例罪嫌及槍砲通緝等罪嫌將林嫌解送花蓮地檢署偵辦。

▲咖啡包鮮紅外觀與「牛年」應景字樣，藉此規避警方查緝。

林嫌在所查扣之咖啡包外觀分別印有「牛轉乾坤」、「牛年暴富」及「恭喜發財」4個字在鮮紅包裝與「牛年」應景；另外林嫌更利用草莓及芒果等調味水果粉混合毒品，希望能夠藉由提升口感，吸引年輕人注意，同時藉此規避警方查緝。

▲警方跟監掌握行蹤後逮捕，將林姓通緝犯解送花蓮地檢署偵辦。

新興毒品混合式咖啡包，經常會以可愛或新潮的外包裝來吸引年輕人嘗試，易造成大量濫用，使用者往往不知道有哪些毒品成分摻雜其中，而毒咖啡與酒精併用可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整、亢奮、抽蓄、意識不清等，易致猝死之風險極高。搖頭丸（MDMA）和喵喵屬中樞神經興奮劑，酒精、K他命屬中樞神經抑制劑，合併使用，對身體刺激極大，必定加倍危害健康，嚴重可致猝死，不可輕忽。

局長蔡丁賢呼籲民眾多關心周遭朋友及家人身心健康，不要一時好奇嘗試毒品，誤觸毒品造成危害，並呼籲民眾切勿以身試法外，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪，建構美好居家環境。

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