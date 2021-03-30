警連轟8槍第一視角影片曝！急喊：機車借我　窄巷搜捕罪犯扣槍毒

記者邱中岳／台北報導

北市警方在30日於萬華區攔查車輛，1名男子遇臨檢不停，還加速衝撞臨檢站逃逸，警方先開5槍制止，但對方仍加速逃逸，最後又開3槍，雙方追逐到南寧路後，嫌犯因車輪遭射破才被警方包圍。

警方調查，46歲的林姓男子，因毒品案遭通緝，在30日下午2時許，開車行經萬大路、富民路口時遭警方攔查，但林男竟然直接衝撞臨檢站後逃逸，警方追逐至萬大路423巷口，朝林男車子開5槍制止。

▲北市1名男子被攔查不停，甚至還衝撞警車逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓嫌犯仍堅持拒捕，前後衝撞擠開警車，沿路往和平西路方向逃逸，警方在和平西路33巷口又朝嫌犯車子開3槍，嫌犯因輪胎遭警方射破，最後車子在南寧路46號前停下。

林姓嫌犯逃逸時，先撞開攔截圍捕的警車，再撞上2台轎車後波及1台貨車，貨車遭撞後又撞擊到公車，所幸遭波及車輛上的乘客並無人傷亡。

▲林嫌拒捕後開車逃逸，除了撞警車之外，還波及行駛的4台車輛。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在林男車上搜出毒品，還查獲涉嫌用操作槍改造的槍枝以及12顆子彈，目前將他帶回保安警察大隊偵訊，釐清槍枝來源並將遭通緝的林嫌移送歸案。

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