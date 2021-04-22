　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱蕙蓉屢邀民眾黨員「僅罰停播3個月」遭罵翻　台北電台：將解約！

▲▼北市議會教育委員會22日進行「台北廣播電台未秉持中立原則檢討改進作為」專案報告。（圖／記者袁茵攝）

▲北市議會教育委員會22日進行「台北廣播電台未秉持中立原則檢討改進作為」專案報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

身為公營電台的台北廣播電台，節目《公民總主筆》週三主持人朱蕙蓉被爆頻繁找民眾黨員上節目，引發外界質疑濫用公家資源，北市觀傳局決定暫停朱蕙蓉主持3個月節目。不過台北廣播電台22日赴台北市議會專案報告，藍綠兩黨的台北市議員們紛紛表達不滿，認為應撤換主持人，讓朱蕙蓉永遠不能主持台北廣播電台，經過一段爭執，最終台北廣播電台台長陳慈銘表示，會馬上簽公文做定期解約動作。

台北廣播電台《公民總主筆》節目中，朱蕙蓉過去找的來賓，包括民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、民眾黨屏東縣東港服務處主任葉信興、發言人楊寶楨、台北黨部副主委陳宥丞等。14日找來葉信興上節目聊民眾黨選舉，朱蕙蓉甚至還提及，蔡壁如這幾年受到的攻擊不少，很多年輕人不喜歡她；而葉信興則幫蔡壁如說話，認為任何政治人物都一定會承受不好聽的話。

面對朱蕙蓉屢找民眾黨員上台北廣播電台的節目，被質疑是濫用公家資源，北市觀傳局當時表示，先暫停該主持人的錄製及播送，未來也會針對節目內容一一改進。

台北市議會教育委員會22日上午進行「台北廣播電台未秉持中立原則檢討改進作為」專案報告，提及朱蕙蓉邀請過各政黨人士，並非只為民眾黨宣傳，將根據勞務採購契約第9條要求朱暫停履約3個月，調整節目內容之後才能恢復履約。

對於朱蕙蓉只暫停履約3個月，在場所有議員皆表達不滿。台北市議員汪志冰質疑，是不是因為朱蕙蓉是柯文哲喜愛的黨員，是「柯友友」，所以觀傳局得揣測上意、有所顧忌，導致該做的都沒做，任由朱蕙蓉迫害台北廣播電台，這樣的觀傳局長是失格的，也對不起納稅人。

台北市觀傳局長劉奕霆、陳慈銘回應，2020年5月有請節目督導對朱蕙蓉口頭警告，並於2020年9月、10月發函宣導行政中立原則。聽聞此事，汪志冰怒拍桌，痛批2020年都勸導過3次了，朱蕙蓉卻依然故我，完全沒放在眼裡，「你們是顧忌柯文哲，認為她（朱蕙蓉）是柯文哲的人才不敢動！」

台北市議員江志銘認為，朱蕙蓉背後有柯文哲撐腰，朱蕙蓉或許是想替個人累積政治聲量，或是為民眾黨宣傳，但週三的節目根本變成「民眾黨時間」，若是進行市政探討或討論公共議題的話無可厚非，但安排政黨黨工成何體統？朱蕙蓉應該要被拒絕擔任台北廣播電台主持人，並永遠禁止她主持。

台北市議員鍾佩玲表示，翻閱過去台務、內部稽查紀錄，優缺點都是無，只出現「主持人聲音甜美」一詞。陳慈銘說，是因為被抽查的那集沒有違反標準。針對陳慈銘的回應，鍾佩玲質疑，1年53集都沒超過標準？運氣這麼好？ 而台北市議員簡舒培則痛批「這太誇張。」

台北市議員許淑華要求退回報告，並質疑朱蕙蓉穿著民眾黨衣服，其丈夫楊行昌還是前民眾黨中常委，接著爆料朱蕙蓉對外放話稱「3個月後就回來，還要邀請國民黨立委陳玉珍上節目。」台北市議員戴錫欽痛罵，這是朱蕙蓉想用500元來封國民黨、民進黨的口嗎？這種言行舉止對北市府傷害有多大？藍綠兩黨有這麼小鼻子小眼睛、因為沒被邀請上節目，所以跳腳嗎？

台北市議員簡舒培痛批，柯文哲若覺得節目內容不妥，觀傳局卻不將朱蕙蓉撤職，還把責任推給台長，自己很同情陳慈銘，朱蕙蓉是「柯友友」，仗著丈夫是前民眾黨中常委，根本就不理會台長，這個電台乾脆改叫「民眾黨之聲」算了。

面對所有議員接連痛罵，陳慈銘最後允諾，會依照電台勞務採購契約第16條規定，22日送出與朱蕙蓉解約的簽呈；而劉奕霆則表示，電台怎麼簽，觀傳局就怎麼簽。最後主席簡舒培宣布，退回專案報告，1個月內重提書面報告，劉奕霆和陳慈銘必須自行處分，終止與朱蕙蓉的契約。

ET快訊
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路
快訊／江宏傑訴請離婚　福原愛首回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

國民黨團抗議立院監控疑雲　民進黨團反批：犧牲勞工權益

《職災保險法》三讀！所有勞工強制納保　全台新增33萬人受惠

染疫機師到過台北清真寺　賴清德：台灣相對安全但不能掉以輕心

抗議監視器反遭民進黨控不挺勞工　國民黨團轟：污辱人民的智商

「未採實名制」恐成破口　台北清真寺：先暫停一週宗教活動

台北清真寺400人活動爆確診案例　北市急消毒「緊盯5／16開齋節」

「三接工程如火如荼進行中」　孫大千批蔡英文「再次」利用環團

萬巒豬腳被指「來源非國產」　屏東縣秀證明：不要信口開河

華航2機師染疫4／16足跡曝光　台北清真寺：今日暫停主麻

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

國民黨團抗議立院監控疑雲　民進黨團反批：犧牲勞工權益

《職災保險法》三讀！所有勞工強制納保　全台新增33萬人受惠

染疫機師到過台北清真寺　賴清德：台灣相對安全但不能掉以輕心

抗議監視器反遭民進黨控不挺勞工　國民黨團轟：污辱人民的智商

「未採實名制」恐成破口　台北清真寺：先暫停一週宗教活動

台北清真寺400人活動爆確診案例　北市急消毒「緊盯5／16開齋節」

「三接工程如火如荼進行中」　孫大千批蔡英文「再次」利用環團

萬巒豬腳被指「來源非國產」　屏東縣秀證明：不要信口開河

華航2機師染疫4／16足跡曝光　台北清真寺：今日暫停主麻

公車司機毒駕撞死人　第一反應喊「係啊！」竟辯：只是打瞌睡

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

6折「貓咪零食專區」限時開啟 毛毛商城母親節滿2000再折200

「最U專屬見面禮」底加！　新會員註冊寵物雲毛毛商城就送100元折價券

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

台股站穩萬七！他討拍「都沒賺到」明細露破綻　內行人酸：少騙

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

「世界金門日」辦不辦？縣長楊鎮浯：疫情趨緩年底就辦

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

快訊／《跟騷法》過關！8種死纏爛打最重關5年

高雄十年最有感建設　冠軍是韓國瑜政績

雙帥開打！吳怡農、蔣萬安先後登網紅節目搶曝光

台北清真寺爆確診案例　北市急消毒

中科院台東試射「無限高」飛彈　巨光「劃破黑夜」20秒

洪慈庸：社會不友善讓人不敢生　「永遠記得被郭董酸忙結婚生孩」

藍青年打臉2025非核家園　再生能源4年僅成長0.7％

生育率將墊底？學者估「14萬」籲鼓勵結婚

陳柏惟罷免案未達2成？　趙少康：顏家不該出面

賴士葆批立院裝監視器：我要訴諸國際

李德維質疑萬巒豬腳「參雜美豬」　屏東3立委不滿要求立即道歉

三接蓋定了！總統府要環團「心胸開放」

游淑慧爆「1層隔16間房」超狂違建　現勘結局翻轉

快訊／立法院變海底撈？爆安裝監視器盯「在野黨」

更多熱門

相關新聞

鄭文燦今又到北市⋯柯文哲狂笑：唉唷

鄭文燦今又到北市⋯柯文哲狂笑：唉唷

台北市長柯文哲妻子陳佩琪21日提及，柯文哲最常問的不是健保漲價，而是「這個人」時常來台北參加活動，「但為什麼都沒人說他不專心市政呢？」使前桃園市議員王浩宇認為在鬥桃園市長鄭文燦。面對鄭文燦22日又上來台北，柯文哲聽聞後不斷哈哈大笑，「唉唷唉唷！」

5年逃出10萬人　高房價擠壓！台北市面臨最大「脫北潮」

5年逃出10萬人　高房價擠壓！台北市面臨最大「脫北潮」

柯官方粉專談改路名　盼民眾不再感到困惑

柯官方粉專談改路名　盼民眾不再感到困惑

否認要陳時中下台　陳佩琪一句話酸爆

否認要陳時中下台　陳佩琪一句話酸爆

海底撈被爆裝監視器回傳陸　柯這樣說

海底撈被爆裝監視器回傳陸　柯這樣說

關鍵字：

朱蕙蓉民眾黨柯文哲台北市台北市議會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面