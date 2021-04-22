朱蕙蓉屢邀民眾黨員「僅罰停播3個月」遭罵翻　台北電台：將解約！

▲北市議會教育委員會22日進行「台北廣播電台未秉持中立原則檢討改進作為」專案報告。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

身為公營電台的台北廣播電台，節目《公民總主筆》週三主持人朱蕙蓉被爆頻繁找民眾黨員上節目，引發外界質疑濫用公家資源，北市觀傳局決定暫停朱蕙蓉主持3個月節目。不過台北廣播電台22日赴台北市議會專案報告，藍綠兩黨的台北市議員們紛紛表達不滿，認為應撤換主持人，讓朱蕙蓉永遠不能主持台北廣播電台，經過一段爭執，最終台北廣播電台台長陳慈銘表示，會馬上簽公文做定期解約動作。

台北廣播電台《公民總主筆》節目中，朱蕙蓉過去找的來賓，包括民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、民眾黨屏東縣東港服務處主任葉信興、發言人楊寶楨、台北黨部副主委陳宥丞等。14日找來葉信興上節目聊民眾黨選舉，朱蕙蓉甚至還提及，蔡壁如這幾年受到的攻擊不少，很多年輕人不喜歡她；而葉信興則幫蔡壁如說話，認為任何政治人物都一定會承受不好聽的話。

面對朱蕙蓉屢找民眾黨員上台北廣播電台的節目，被質疑是濫用公家資源，北市觀傳局當時表示，先暫停該主持人的錄製及播送，未來也會針對節目內容一一改進。

台北市議會教育委員會22日上午進行「台北廣播電台未秉持中立原則檢討改進作為」專案報告，提及朱蕙蓉邀請過各政黨人士，並非只為民眾黨宣傳，將根據勞務採購契約第9條要求朱暫停履約3個月，調整節目內容之後才能恢復履約。

對於朱蕙蓉只暫停履約3個月，在場所有議員皆表達不滿。台北市議員汪志冰質疑，是不是因為朱蕙蓉是柯文哲喜愛的黨員，是「柯友友」，所以觀傳局得揣測上意、有所顧忌，導致該做的都沒做，任由朱蕙蓉迫害台北廣播電台，這樣的觀傳局長是失格的，也對不起納稅人。

台北市觀傳局長劉奕霆、陳慈銘回應，2020年5月有請節目督導對朱蕙蓉口頭警告，並於2020年9月、10月發函宣導行政中立原則。聽聞此事，汪志冰怒拍桌，痛批2020年都勸導過3次了，朱蕙蓉卻依然故我，完全沒放在眼裡，「你們是顧忌柯文哲，認為她（朱蕙蓉）是柯文哲的人才不敢動！」

台北市議員江志銘認為，朱蕙蓉背後有柯文哲撐腰，朱蕙蓉或許是想替個人累積政治聲量，或是為民眾黨宣傳，但週三的節目根本變成「民眾黨時間」，若是進行市政探討或討論公共議題的話無可厚非，但安排政黨黨工成何體統？朱蕙蓉應該要被拒絕擔任台北廣播電台主持人，並永遠禁止她主持。

台北市議員鍾佩玲表示，翻閱過去台務、內部稽查紀錄，優缺點都是無，只出現「主持人聲音甜美」一詞。陳慈銘說，是因為被抽查的那集沒有違反標準。針對陳慈銘的回應，鍾佩玲質疑，1年53集都沒超過標準？運氣這麼好？ 而台北市議員簡舒培則痛批「這太誇張。」

台北市議員許淑華要求退回報告，並質疑朱蕙蓉穿著民眾黨衣服，其丈夫楊行昌還是前民眾黨中常委，接著爆料朱蕙蓉對外放話稱「3個月後就回來，還要邀請國民黨立委陳玉珍上節目。」台北市議員戴錫欽痛罵，這是朱蕙蓉想用500元來封國民黨、民進黨的口嗎？這種言行舉止對北市府傷害有多大？藍綠兩黨有這麼小鼻子小眼睛、因為沒被邀請上節目，所以跳腳嗎？

台北市議員簡舒培痛批，柯文哲若覺得節目內容不妥，觀傳局卻不將朱蕙蓉撤職，還把責任推給台長，自己很同情陳慈銘，朱蕙蓉是「柯友友」，仗著丈夫是前民眾黨中常委，根本就不理會台長，這個電台乾脆改叫「民眾黨之聲」算了。

面對所有議員接連痛罵，陳慈銘最後允諾，會依照電台勞務採購契約第16條規定，22日送出與朱蕙蓉解約的簽呈；而劉奕霆則表示，電台怎麼簽，觀傳局就怎麼簽。最後主席簡舒培宣布，退回專案報告，1個月內重提書面報告，劉奕霆和陳慈銘必須自行處分，終止與朱蕙蓉的契約。