松山慈惠堂母娘文化季保民遶境　首度移駕宜蘭

▲松山慈惠堂母娘文化季保民遶境嘉年華，4/30首度移駕宜蘭遶境並讓信徒鑽轎祈福。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

松山慈惠堂22日在宜蘭宣布「2021台北母娘文化季保民遶境嘉年華」，將於4月30日（農曆3月19日）首度在40台哈雷重機引導下移駕宜蘭遶境祈福保安康。宜蘭縣長林姿妙率縣府團隊表達熱烈歡迎，並感謝松山慈惠堂母娘神恩浩蕩，特別移駕蘭陽庇佑國泰民安、風調雨順。松山慈惠堂秘書長李瑞彬表示，預計將發放沿路及鑽轎信徒每人2個共10萬個防疫口罩。

松山慈惠堂指出，為發揚傳統民俗文化，自2008年起，將常態性的廟會活動及法會，整合為1月到5月的「母娘文化季」，隨著活動日趨多元化，進而延伸為整年度活動。「台北母娘文化季」已成為北台灣年度重要的母娘信仰民俗活動，包括移星禮斗法會、慈悲楷模與孝悌楷模選拔、孝親感恩成年禮、萬人淨山活動、祈天護國佑民大法會…等，系列活動壓軸的是「保民遶境嘉年華」遊行隊伍有藝閣車、花車、陣頭車、神將團共同參與，是台北市最盛大的藝陣遊行之一。

而宜蘭縣慈惠堂信徒眾多，為能讓廣大宜蘭鄉親好朋友都能感受母娘恩澤，2021年規劃「台北母娘文化季保民遶境嘉年華」，將由40輛哈雷重機擔任母娘聖駕開路先鋒，20輛藝閣車及數百信徒大德隨行重達1000公斤的母娘神橋遶境。

▲▼松山慈惠堂母娘文化季保民遶境嘉年華，4/30首度移駕宜蘭遶境並讓信徒鑽轎祈福。（圖／松山慈惠堂提供，下同）

遶境隊伍自礁溪沿台九省道，經過宜蘭中山路、羅東中正路、南門路、興東路，晚上在五結中興文創園區舉行「2021台北母娘文化季松山慈惠堂母娘之光晚會」。此外，母娘神轎隊伍行經宜蘭市中山路與宜蘭橋路口、羅東中山公園、五結中興文化園區等路段，進行鑽轎儀式，歡迎宜蘭鄉親一起遶境祈福。

松山慈惠堂表示，慈惠堂主祀瑤池金母為遍及全台，而松山慈惠堂是開山堂主郭葉子承天命，於1969年在基隆路自宅開堂設教，至1979年，終尋得現址（福德街251巷33號）並著手籌措購地與建設宏偉莊嚴的松山慈惠堂。

松山慈惠堂自建堂弘教以來，即秉持母娘慈祥之愛精神，熱心公益，從不間斷的舉辦敬老、愛、撫孤恤殘、急救助、令濟、營養午餐、清寒獎助學金、天災急難的關懷活動，把愛心無私奉獻給社會上需要關心的人。此外，松山慈惠堂熱心公益捐贈物資，宜蘭縣每年受益良多，2017年捐贈救護車1台、住警器2,000顆；2018年捐贈住警器2,500顆；2021年3月15日捐贈住警器2,000顆，此外，也預計再捐贈救護車1台給宜蘭縣，造福縣民。

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