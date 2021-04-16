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宜蘭偵查小隊長喝茫國罵拉扯遭上銬　受傷警8萬8和解縱放被起訴

▲宜蘭地檢方以無掙扎外傷及測謊鑑定，還遭控褲帶勒斃女友的男子清白。（圖／記者游芳男攝）

▲礁溪分局忠孝派出所游姓警員，2018年10月因涉緃放邱姓偵查小隊長，遭宜蘭地檢署起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭警分局偵查隊邱姓小隊長，2018年10月16日凌晨，酒醉說不清住那，被計程車載往派出所，游姓警員處理時，雙方口角肢體衝突，游男受傷還遭國罵，將邱男壓制上銬帶進所內做筆錄，後來游男與邱家人以8萬8000元就傷害、公然侮辱兩罪和解釋放邱男，游男因涉縱放罪被檢方起訴。

2018年10月16日3時許，喝茫的偵查隊邱姓小隊長，被計程車司機載往礁溪分局忠孝派出所要查邱男身分以利送回家，值班游姓警員要車上的邱男拿出證件遭拒，游男電請相關長官到場協助處理。

後來邱男長下車，雙方爆口角肢體衝突，游男手腳擦挫傷，旁人將兩人拉開並要帶邱男離開時，邱男竟多次國罵游男，游男不甘被「問候」，將邱男壓制地上銬並告知邱男涉嫌妨害公務、傷害及公然侮辱罪後，將人帶進派出所。邱男後被依妨害公務、傷害及公然侮辱等罪，分由游男、及陳姓副所長製作筆錄，當天下午，游男就傷害、公然侮辱與邱男兄長以8.8萬元和解而放人。

起訴書指出，游男明知邱男是已逮捕拘禁之人，警方無擅自釋放權限，但仍基於縱放犯意，刪除刑事案件報告單內，記載妨害公務的犯罪事實，把現行犯解送程序，改作保護管束程序。復由礁溪分局王姓偵查隊長指示葉姓偵查佐（2人另分案偵辦），分別對邱男、游男製作以傷害及公然侮辱為案由的調查筆錄，敘明施以保護管束，並由游男製作執行保護管束通知書及職務報告後，釋放邱男。

檢方偵查時，游男雖堅稱，沒針對妨害公務部分和解，雙方和解是僅就傷害、公然侮辱。但檢方認為，按刑事訴訟法，就算事後認定不構成妨害公務或侮辱公務員，員警沒有自行釋放、任現行犯脫離公權力監督的權限，因此依公務員縱放依法逮捕之人等罪嫌起訴游男。

另，有關和解部分，游男遭控涉貪，檢方因無法證明游男收款與縱放人犯之間有對價關係，予以不起訴。游男後來是被調三星分局服務。

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