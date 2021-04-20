北京故宮院長：有些清宮劇是「文化垃圾」　該下架就得下架！

▲清宮劇《延禧攻略》曾被大陸影音平台下架。（圖／翻攝延禧攻略微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸清宮劇、宮鬥劇受到許多觀眾喜愛，但北京故宮博物院院長王旭東日前公開表示，有些清宮戲杜撰人性中的惡，讓觀眾好像只看到古人的陰險狡詐，「這些文化污染、文化垃圾，該下架就得下架！」

王旭東16日在「故宮的傳承與發展」新聞茶座活動上演講，並回答記者的問題，他指出，故宮從過去的皇家宮殿建築群，變為人民的博物館，我們要不斷發掘其中的多元文化價值，把對今天有借鑒和教育意義的價值呈現出來。

▼北京故宮博物院院長王旭東。（圖／翻攝中新社）



王旭東提到，比如有的民眾喜歡故宮的美，我們就每天分享故宮的美照；有的喜歡故宮的歷史，我們就要發掘出其中的歷史真實性；有的喜歡故宮文物，「我們就要探究古代能工巧匠在創造文物背後的科學性，希望這些價值也能夠通過影視、文學、動漫、遊戲、文創產品等體現出來。」

話鋒一轉，王旭東突然表示，有些清宮戲，沒有給民眾帶來美的享受，沒有從歷史中汲取教訓，也沒有呈現出人性的美，反而是杜撰人性中的惡，讓觀眾好像只看到古人的陰險狡詐，「這些文化污染、文化垃圾，該下架就得下架！」

王旭東的發言很快引起巨大關注，巧的是，大陸官媒《北京日報》隔日（17日）就發了一篇題為「杜撰販賣人性之惡？清宮戲不能再這麼『污』了」的評論文章，指清宮劇的情節大同小異，都是聚焦后宮人等勾心鬥角，或是描繪權臣謀士構陷爭鬥，妃嬪一個比一個心機，權臣一個比一個腹黑，「爾虞我詐中，不見真實的歷史樣貌，更遑論厚重的人文關懷和文化熏陶了。」

文章提到，很多清宮戲，只是披了件歷史的外衣，其實邏輯混亂、子虛烏有，一直是偶像劇、職場劇、厚黑學和「瑪麗蘇」之類的雜糅體，但歷史不是任人打扮的小姑娘，故宮也決不只是妃嬪爭寵互害的名利場，「守著歷史風雲的見證之地，一心撲在『戲說』『野史』上，往大了說，就是影視創作的嚴重走偏和製作降級。」

文章最後強調，「胡編亂造，以假亂真，逆向淘汰，是到了該清理的時候了！」

▼北京故宮。（圖／記者曾俊豪攝）

