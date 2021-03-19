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故宮說明制止「蹲下看展」原因　友善親子免費空間亮點一次看

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／故宮提供）

▲故宮打造親子共融空間「兒童學藝中心2.0」免費參觀。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

先前有家長表示帶小孩到故宮，蹲下來跟孩子解說展品時，遭到館員制止，抱怨故宮「不友善兒童」。而故宮副院長黃永泰今（19）日除了說明原因，強調未來將採「情境管理」，並加強館員教育「至少在語氣上可以更好」；同時宣傳去年7月亮相的「兒童學藝中心2.0」，非常適合親子族一起來玩。

立委范雲昨18日在立法院，針對故宮博物院的「兒童友善」措施質詢，提到先前有家長帶孩子到故宮參觀時，蹲下來與孩子解說，卻被館員制止「不能蹲」，讓家長感到傻眼，更氣憤故宮不友善兒童。

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▲立委范雲18日針對故宮「兒童友善」提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

故宮副院長黃永泰今向《ETtoday新聞雲》表示，過去為了維持整體展場秩序，擔心參觀者坐下或蹲下，其他人若沒注意時，可能會絆倒，因此這部分是顧及安全考量。不過強調，故宮未來會採「情境管理」，也會加強人員的教育訓練。

而那次的情形發生在「呼畢勒罕─清代活佛文物大展」，當時展廳內有一幅高僧以彩砂繪築的《白傘蓋佛母砂壇城》，由於展品在地上，所以家長蹲下來陪小孩看。黃永泰解釋，展場人員可能擔心後方人不小心碰撞而影響，所以出面制止，也是出於善意，只是在語氣上可以有更好的方式，讓參觀者能欣然接受。

▲▼故宮副院長黃永泰。故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮副院長黃永泰推薦親子族可造訪「兒童學藝中心2.0」。（圖／記者林育綾攝）

至於目前故宮的友善親子空間，他特別推薦去年7月重新亮相的「故宮兒童學藝中心2.0版」。運用多項數位科技互動裝置，將整體空間打造成「沉浸式奇幻劇場」，結合院藏《海怪圖記》、《清院本清明上河圖》等典藏重新詮釋。

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／故宮提供）

▲▼「兒藝中心2.0」裡頭有多項互動學習遊戲，讓親子族寓教於樂，透過遊戲認識故宮文物。（圖／故宮提供）

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／故宮提供）

「兒藝中心2.0」裡頭有多項互動學習遊戲，讓親子族可以免費參觀、寓教於樂。除了入口處高約1層樓的巨幕投影，裡頭還有許多遊戲能認識文物，喜歡畫畫的小朋友也可以拿畫筆創作，透過多媒體掃描幫器物「換裝」；還有友善視障孩童的設計，透過觸摸、點字、語音來認識文物；另也有閱讀區、拼圖、DIY 等遊戲。

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／故宮提供）

▲▼喜歡畫畫的小朋友也可以拿畫筆創作，透過多媒體掃描幫器物「換裝」。（圖／故宮提供）

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／故宮提供）

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／記者林育綾攝）

▲還有友善視障孩童的設計，透過觸摸、點字、語音來認識文物。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「兒藝中心2.0」裡頭有多項互動學習遊戲，讓親子族可以免費參觀、寓教於樂。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮兒童學藝中心2.0、故宮兒藝中心，親子友善廁所。（圖／記者林育綾攝）

▲「兒藝中心2.0」也增設親子廁所。（圖／記者林育綾攝）

「兒藝中心2.0」打造全齡參與、世代共融的遊戲互動空間，增設親子廁所、哺乳室、通用廁所、休憩區座椅、嬰兒車停放區等設施，為不同需求的觀眾提供更貼心友善服務。目前兒藝中心開館時間為每週二至週日，上午9點至下午5點，免費入場，每週一休館。

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