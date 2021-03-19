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跟風「弘曆鮭魚」引罵聲！故宮尊重小編創意「大家都尊敬乾隆」

▲▼故宮精品粉絲團小編也跟上時事，PO出一張乾隆身分證改名為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」（圖／Facebook／故宮精品）

▲故宮精品粉絲團日前搭時事，PO出一張乾隆身分證改名為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」（圖／Facebook／故宮精品）

記者林育綾／台北報導

故宮精品小編日前搭上時事，在臉書粉專PO出乾隆改名為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」的身分證圖片，讓網友也紛紛笑讚「故宮小編從不令人失望！」不料引發滿族後裔不滿。對此今（19）日故宮副院長黃永泰博士表示，乾隆是知名度很高的歷史人物，大家打從心底尊敬，也會尊重小編的創意。

壽司郎日前舉辦姓名有「鮭魚」2字免費吃，沒想到掀起全台破百人改名「鮭魚之亂」。而故宮精品臉書粉專也在17日跟風，PO出一張乾隆改名為「愛新覺羅．弘曆鮭魚」的身分證圖片，還說「誰要跟？出巡順便吃鮭魚」，藉此宣傳乾隆南巡的故宮桌遊。

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而粉絲團貼文也獲得大量迴響，許多網友紛紛笑，「想跟陛下同鮭魚敬」、「弘曆鮭魚你天秤？」、「故宮的小編從來不會令人失望」、「陛下真是實至名鮭！」。不過該文也引發滿族後裔不滿，怒批「故宮精品的瞎編有毛病，好白爛的跟風」並說「還生魚片喔？你還魩仔魚咧！鬼島就是不懂尊重人」。後續也有人批「這是國家級單位該有的行為嗎？拿別人的祖先名字開玩笑，非常失禮」，不過也有人說「幽默一下、無傷大雅」。

▲▼故宮跟風將乾隆改名「弘曆鮭魚」引滿族後裔罵聲（圖／翻攝自臉書）

▲故宮跟風將乾隆改名「弘曆鮭魚」引滿族後裔罵聲。（圖／翻攝自臉書）

而《ETtoday新聞雲》今電訪故宮副院長黃永泰，他表示，這是小編跟上時事開玩笑，乾隆是非常知名的歷史人物，大家都對他很尊敬，尤其是他在中華文物的保存上。因此黃永泰認為，小編也是打從心裡尊敬，對於小編的創意，故宮也會給予尊重。

▲▼故宮繼續搭上「鮭魚哏」跑錯棚，網友笑「錢包不小心駕鶴西鮭」（圖／Facebook／故宮精品）

▲故宮繼續搭上「鮭魚哏」，吃壽司卻跑錯棚，網友笑「錢包不小心駕鶴西鮭」。（圖／Facebook／故宮精品）

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