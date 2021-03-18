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故宮門票收入減少98％！吳思瑤提奈良美智展：關渡美術館也很遠

▲▼吳思瑤質詢故宮院長吳密察，以奈良美智展為借鏡，建議朝向「更年輕的故宮」。（圖／記者林育綾攝）

▲吳思瑤質詢故宮院長吳密察，以奈良美智展為借鏡，建議朝向「更年輕的故宮」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

故宮受到疫情衝擊，國外觀光客不來，參觀人次及門票收入大幅減少，「轉型」問題也備受討論。立委吳思瑤今（18）日提到，近來爆紅的《奈良美智特展》位在關渡美術館，「跟故宮一樣遠」卻大受歡迎，認為故宮應該更年輕化，強調文化沒有層級之別。

▲▼ 奈良美智特展。（圖／記者崔至雲攝）

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▲吳思瑤提及奈良美智特展位在關渡，「跟故宮一樣遠」卻大受歡迎。（圖／記者崔至雲攝）

由於故宮往年遊客以國外觀光客為主，去年受到疫情影響，參觀人次及門票收入都大幅減少，立委萬美玲提出數據表示，故宮北院門票收入在民國108年有8億3695多萬，109年只剩7685萬，等於減少了7億6千多萬、下滑90.82%。

萬美玲再比較近兩年1至2月北院的門票收入，109年1月有3879萬，今（110）年與去年同期只有62萬8千多元，等於減少了3816多萬、下降98.38%。吳密察表示，去年1月時還沒有真正封鎖邊境，因此以今年1月和去年同期相較不是很公平。

▲▼立法院今召開教育及文化委員會召委，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立委萬美玲比較近兩年1至2月北院的門票收入。（圖／記者林育綾攝）

不過故宮的行銷、轉型等仍備受討論。立委吳思瑤今表示，吳院長曾親自說過「防疫不防藝」這句話，她舉例近來大受歡迎的《奈良美智特展》，即使位在關渡美術館，「距離跟故宮一樣遠」，卻能吸引大批年輕族群朝聖，周邊更在開展週末短短2天迅速銷售一空，因此以奈良美智展覽來期勉故宮，也能做出如此吸引年輕族群的展覽。

吳思瑤也提到，故宮一年舉辦40場展，卻沒針對來展觀眾做進一步分析，相當可惜，應該加以分析族群、世代，喜歡什麼樣的展。另外她誇獎故宮雖然在2019年底海選「青年代表」，成立故宮青年諮詢會，不過實際檢視委員會18位名單，「真正的青年只有3位」，只佔了17%，委員平均年齡42歲。

▲▼吳思瑤質詢故宮院長吳密察，以奈良美智展為借鏡，建議朝向「更年輕的故宮」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼吳思瑤質詢「故宮青年諮詢會」名單，只有3位是真正的青年。（圖／記者林育綾翻攝；資料／吳思瑤辦公室提供）

▲▼吳思瑤質詢故宮院長吳密察，以奈良美智展為借鏡，建議朝向「更年輕的故宮」。（圖／記者林育綾攝）

吳密察回應，「故宮青年諮詢會」當時海選時，除了希望有青年，也希望具有「專業」，因此才選出這名單。吳思瑤表示其他組織的青年委員會，青年代表的比例都有5成以上；而她也提出多項「更年輕的故宮」建議，強調文化沒有層次之別，期待能看見故宮的改變。

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