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到故宮看展覽「不能蹲」？家長陪小孩傻眼　吳密察回應了

▲▼立委范雲針對故宮「兒童友善」提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立委范雲針對故宮「兒童友善」提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

到故宮看展覽「不能蹲」？先前有家長表示帶小孩到故宮，蹲下來跟孩子解說時，卻被館員制止，感到相當傻眼，也引發親子族討論認為故宮「不友善兒童」。立委范雲今（18）日對此提出質詢，而故宮院長吳密察回應，此事件有透過同仁得知，確實是同仁不小心，沒有及時改進。

立法院今召開教育及文化委員會召委，其中立委范雲針對故宮博物院的「兒童友善」質詢，日前有家長表示，帶小孩到故宮參觀時，蹲下與孩子解說，卻被館員制止。事實上，參觀須知中僅規範禁止「臥倒座椅、就地而坐」，館員是否擅自擴大解釋，視家長「蹲下解說」為不妥的行為？

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吳密察回應，這件事有同仁有報告，確實是同仁不小心，由於展覽廳光線不太足夠，從前國外觀光客多，為了安全起見不讓大家蹲下來，但這次事件，那裝置展品是在地面上，這是同仁沒有及時改進，之後會再更注意。

▲▼立委范雲針對故宮「兒童友善」提出質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲范雲舉例，大英博物館、羅浮宮博物館，都有專為孩子設計的空間。（圖／記者林育綾攝）

范雲指出，故宮館內許多展示櫃、看板的高度，都高於孩童視覺可觸及的範圍，故宮應考量共融式兒童友善措施，讓親子可以一同親近文化。她也舉例，大英博物館、羅浮宮博物館，都有專為孩子設計的空間、導覽路線與服務，而故宮作為臺灣最重要的博物館，也應推出專屬式的兒童友善措施。

她提到，目前故宮雖有針對兒童舉辦過活動，不過看起來在友善兒童這方面，都比較單一次性，沒有常態性的措施，因此要求吳院長，應規劃完善「共融式」與「專屬式」的兒童友善空間與措施，讓故宮真正成為「每個人」的故宮。

吳密察表示，以前故宮比較著重在維持秩序，很多規範不太人性化，連瓶裝水都不能帶，現在會重新盤點，也承諾會針對共融、專屬式兒童友善空間做規劃，預計2至3個月內可以提出初步改善規劃。

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