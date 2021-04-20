歐盟通過印太戰略報告　駐台代表：眼裡所見都有「台灣」！

▲歐盟。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

歐盟理事會19日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略決議」，顯示歐盟正視印太地區日益提升的重要性。對此，歐洲經貿辦事處代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）20日表示，當他看到這份文件時，眼裡所見的都有台灣，歐盟在很多部分都跟台灣有所合作。

對於中國大陸，高哲夫表示，如「房間裡的大象」，一個過於龐大或麻煩的問題，導致沒人願意碰觸，而歐盟將會以實際且彈性的方式，針對氣候變遷或牽涉雙邊利益的議題，與大陸進行多面向合作。

至於跟台灣的關係，高哲夫表示，台灣是歐盟15大貿易夥伴，代表台灣對於歐盟來說很重要，而歐盟也願意跟台灣加強關係，準備有更多的投資，包括綠色能源等領域。

對於歐盟理事會19日通過「歐盟印度太平洋地區合作戰略決議」，外交部發言人歐江安則表示，歡迎歐盟發表這份報告，樂見歐盟願意共同維護印太地區的和平、穩定與永續發展，「我方注意到歐盟強調致力於納入區域內有意願跟歐盟一起合作夥伴，同時歐盟也在不同場合中強調台灣是歐盟理念相近夥伴」。

歐江安強調，外交部會在既有良好與堅實友誼上，跟歐盟加強雙邊與多邊合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及自由與開放的印太地區，確保區域和平穩定。