LIVE／「血栓是AZ疫苗副作用」歐盟認了！指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

歐盟的歐洲藥品管理局（EMA）最新聲明指出，AZ新冠疫苗與接種人士出現血栓副作用「有明顯關聯」，儘管有多個監管機構認為，接種好處仍比其風險來得多，但已傳出多國對該疫苗失去信心，紛紛宣布停打或限用。為此，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥針對超罕見血栓副作用，對台灣疫苗接種策略影響進行說明。

綜合外媒報導，EMA日前證實AZ疫苗有引發血栓的風險，其中多數案例都發生在60歲以下的婦女。英國政府隨即建議30歲以下的人應該接種輝瑞或莫德納藥廠的疫苗，而義大利和西班牙則認為，AZ疫苗只適用於60歲以上的人群。

南韓政府也決定暫停國內60歲以下人群接種AZ疫苗的計劃。該國疾病控制與預防中心主任鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）表示，南韓政府將新冠疫苗接種者的安全置於一切之上，因此他們決定提前做出這項決定，以避免憾事發生。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

對此，EMA強調，儘管研究結果證明AZ疫苗與接種人士出現血栓副作用有明顯關聯，但這只是AZ疫苗「極其罕見的副作用」，而且接種該疫苗的益處比風險來得高，對多數人而言，它也是安全有效的，因此EMA仍建議人們接種疫苗。

EMA指出，沒有證據證明將疫苗限用於特定年齡族群是合理的，因此AZ疫苗仍應被廣泛使用。不過，歐盟各國政府在使用AZ疫苗上依舊存有分歧。目前已有17個成員國宣布暫停為年輕族群接種AZ疫苗，其中比利時就宣布，自下個月起，該國只會為55歲以上的人們接種AZ疫苗。