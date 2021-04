歐盟認血栓是AZ疫苗副作用！　義西比韓急喊停打：60歲以下不接種

記者葉睿涵/綜合報導

歐盟的歐洲藥品管理局(EMA)最近首次發表聲明指出,牛津與阿斯利康合作研發的AZ新冠疫苗,與接種人士出現血栓副作用有明顯關聯。儘管多個監管機構回應稱,接種AZ疫苗所帶來的好處仍比其弊端來得多,但不少國家還是對AZ疫苗失去了信心,紛紛宣布停打或限用的消息。

▲歐洲藥品管理局證實,接種AZ疫苗有引發血栓的風險。(圖/路透)

EMA’s safety committee ( #PRAC ) has concluded its review of very rare cases of unusual blood clots with AstraZeneca #COVID19 vaccine. https://t.co/WGsfRP8PTo pic.twitter.com/aeyzK3bfxd

綜合外媒報導,EMA日前證實AZ疫苗有引發血栓的風險,其中多數案例都發生在60歲以下的婦女。英國政府隨即建議30歲以下的人應該接種輝瑞或莫德納藥廠的疫苗,而義大利和西班牙則認為,AZ疫苗只適用於60歲以上的人群。

南韓政府也決定暫停國內60歲以下人群接種AZ疫苗的計劃。該國疾病控制與預防中心主任鄭銀敬(Jeong Eun-kyeong)表示,南韓政府將新冠疫苗接種者的安全置於一切之上,因此他們決定提前做出這項決定,以避免憾事發生。

對此,EMA強調,儘管研究結果證明AZ疫苗與接種人士出現血栓副作用有明顯關聯,但這只是AZ疫苗「極其罕見的副作用」,而且接種該疫苗的益處比風險來得高,對多數人而言,它也是安全有效的,因此EMA仍建議人們接種疫苗。

The AstraZeneca experience shows that our pharmacovigilance system works. But is essential that we follow a coordinated approach across the .



We must speak with one voice across the EU to improve public trust in vaccinations.