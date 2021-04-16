江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

▲史上首位歐盟代表至國民黨民主沙龍演講。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

歐洲經貿辦事處現任駐台處長高哲夫（Filip Tadeusz Grzegorzewski），昨（15）日受國民黨主席江啟臣之邀，赴國家政策研究基金會發表中英文演講，他也成為第一位接受國民黨邀請演講的歐盟駐台代表。除了江啟臣外，國民黨立委陳以信、副秘書長黃奎博、文傳會主委王育敏、前藍委陳宜民也都到場聆聽、致意。

高哲夫表示，受新冠疫情影響，全球人權發展受到前所未見的挑戰，歐盟的「2020-2024歐盟人權與民主行動計畫」（Human Rights and Democracy in the EU–2020-24 Action Plan），除了繼續提倡民主自由，也援助並保護世界各地的人權鬥士及相關非營利組織。相較於2015年的版本，這次的行動計畫更注重於商業、科技領域的人權保障，如人臉辨識系統對人權帶來的挑戰。

高哲夫指出，基於前述原因，歐盟駐台代表處曾多次與台灣非政府組織合作論壇、工作坊等，在勞工權益以及在法學、司法方面交流，期望可以藉此提升台灣民眾對人權保障的重視。

高哲夫強調，死刑是違反人權、壓迫弱勢的政策。他認為，自由民主是台灣社會的基因，期望這次與國民黨的交流，可以讓台灣民眾了解、接受符合歐盟人權精神的「廢死」概念。

江啟臣表示，非常感謝高哲夫的坦誠分享，這是一場氣氛輕鬆、立論清楚的成功的沙龍活動，未來會請國民黨國際事務部繼續朝這方向規劃。

此外，國民黨青年部也由陳冠安主任率領10餘位青年，在13日時前往美國在台協會（AIT）參訪，由政治組、經濟組長進行簡報，副處長谷立言總結，下個月還有國際事務部成立一周年的國際友人慶祝茶會，顯示國民黨的國際活動能量愈來愈強，符合江啟臣上任後強化國民黨國際連結的政策。