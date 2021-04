江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

▲史上首位歐盟代表至國民黨民主沙龍演講。(圖/國民黨提供)

記者徐政璿/台北報導

歐洲經貿辦事處現任駐台處長高哲夫(Filip Tadeusz Grzegorzewski),昨(15)日受國民黨主席江啟臣之邀,赴國家政策研究基金會發表中英文演講,他也成為第一位接受國民黨邀請演講的歐盟駐台代表。除了江啟臣外,國民黨立委陳以信、副秘書長黃奎博、文傳會主委王育敏、前藍委陳宜民也都到場聆聽、致意。

高哲夫表示,受新冠疫情影響,全球人權發展受到前所未見的挑戰,歐盟的「2020-2024歐盟人權與民主行動計畫」(Human Rights and Democracy in the EU–2020-24 Action Plan),除了繼續提倡民主自由,也援助並保護世界各地的人權鬥士及相關非營利組織。相較於2015年的版本,這次的行動計畫更注重於商業、科技領域的人權保障,如人臉辨識系統對人權帶來的挑戰。

高哲夫指出,基於前述原因,歐盟駐台代表處曾多次與台灣非政府組織合作論壇、工作坊等,在勞工權益以及在法學、司法方面交流,期望可以藉此提升台灣民眾對人權保障的重視。

高哲夫強調,死刑是違反人權、壓迫弱勢的政策。他認為,自由民主是台灣社會的基因,期望這次與國民黨的交流,可以讓台灣民眾了解、接受符合歐盟人權精神的「廢死」概念。

江啟臣表示,非常感謝高哲夫的坦誠分享,這是一場氣氛輕鬆、立論清楚的成功的沙龍活動,未來會請國民黨國際事務部繼續朝這方向規劃。

此外,國民黨青年部也由陳冠安主任率領10餘位青年,在13日時前往美國在台協會(AIT)參訪,由政治組、經濟組長進行簡報,副處長谷立言總結,下個月還有國際事務部成立一周年的國際友人慶祝茶會,顯示國民黨的國際活動能量愈來愈強,符合江啟臣上任後強化國民黨國際連結的政策。