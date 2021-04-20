清朝后妃穿越現代年薪曝！國中生研究：「2個等級」比低收戶還少

▲桃園市大華中學國中部學生，研究清代后妃收入換算成現代，其中「常在」與「答應」收入恐成低收入戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大華中學國中部學生王之佑、張綵璇與曾羽彤3人以收看清朝宮廷劇中，后妃彼此間俸祿若穿越時空來到現在，彼此之間換算成現在新台幣到底差距有多少，經研究發現皇太后年收入高達681萬元仍屬最高薪族，但「常在」、「答應」則僅在15萬與9萬元台幣，堪稱低收入戶，這份調查也在台師大舉辦的樹感盃競賽中，勇奪國中專題報導組金獎第一名。

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▲桃園市大華中學國中部學生王之佑、張綵璇與曾羽彤3人，研究清代后妃年俸祿換算成現代，其中「常在」與「答應」收入恐成低收入戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大學中學國中部學生王之佑、張綵璇與曾羽彤3人日前參加由台師大舉辦的「數感盃競賽」，3名學生將皇太后、皇后、妃子、嬪、貴人、常在、答應等后妃年俸祿，以2021年1月匯率換算成為現代薪資，再依據我國行政院主計總處薪資平台，分析後各階層后妃薪資水平，並依據桃園市社會局公告中低收入戶薪資收入表，以確定是否有后妃收入在現代屬於中低收入戶。

研究報告中指出，師生們查出其中皇太后年俸祿換成新台幣約681萬元，皇后約309萬元、皇貴妃247萬元、貴妃185萬元、妃子92萬元、嬪妃62萬元、貴人31萬元，另外，常在與答應則分別為15萬元與9萬元。

▲桃園市大華中學國中部學生王之佑、張綵璇與曾羽彤3人，研究清代后妃年俸祿換算成現代收入，「常在」與「答應」收入恐成現在低收入戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

學生們發現，后妃的薪資貧富差距彼此落差非常大，其中貴人年薪約與現在勞工基本工資水準上下，貴人升到嬪妃的年薪落差則最大，幾乎是翻倍，薪資排序百分位數相差50％，另外常在與答應年俸祿等於現代低收入戶水平，難怪后妃們彼此處心積慮想往上爬，徵得皇帝青睞才有機會為自己身家俸祿翻倍，也難怪宮廷劇之間彼此明爭暗鬥，看得粉絲們好不過癮，原來是真有其事。

這項由台範大舉辦的數感盃競賽由科技部指導已辦理至第4屆，分高、國中組2組，體裁有新詩、專題報導與短篇小說共3種主題，大華中學國中部參加專題報導組，以數學、文學與創意方面別出心裁報導贏得評審青睞獲得金獎第一名。

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