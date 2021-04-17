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丈夫外遇　她還要幫小三照顧私生子！你們爽6次我苦一輩子

▲桃園市陳姓女子與人夫外遇，在摩鐵發生6次性行為導致受孕產下1子，人夫交由元配照顧私生子，元配怒而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳姓女子與人夫外遇，在摩鐵發生6次性行為受孕產下1子，人夫交由元配照顧私生子，元配怒而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓女子在2017年間與黃姓人夫婚外情，先後6次到摩鐵性行為，陳女因而懷孕在隔年10月產下1子後離去，黃事後向元配坦承出軌並認領男嬰，元配身心痛苦不堪，還要代為扶養私生子，一怒之下控告陳女損害配偶權並求償60萬元；地院民事庭法官認為求償有理，判處陳女應該賠償元配60萬元，還可上訴。

元配主張，陳姓女子明知黃姓人夫已婚，共育有一子，卻仍與黃發生外遇，自2017年年中至2018年1月間，先後共計6次與黃到摩鐵發生性行為，陳女還因而受孕在隔年10月產下1子，隨後棄置不顧，黃後來認領男嬰，並向元配坦承出軌，黃後來交由元配代為照顧男嬰，丈夫外遇，她還要幫小三照顧私生子，身心遭受極大痛苦，憤而以相姦罪與損害配偶權提告，民事部分法院求償60萬元，刑事部分則判處3月有期徒刑，可易科罰金。

陳女在審訊時坦承對於元配主張之事實不爭執，但其請求金額則過高，應以20萬元為適當，且黃姓人夫於上開事實亦有責任。此外，陳女辯稱，產下1子後雖由元配扶養，但仍有定期匯款給以提供小孩扶養費用，並非完全未盡責任等語。

桃園地院民事庭法官審酌，陳女名下有房屋、土地、汽車與股票等財產，考量其侵害黃妻配偶權，導致對方與先生間婚姻破裂，出現不安與懷疑，造成其精神上極大痛苦，依雙方職業、收入與侵害程度等，法官判陳女應賠償精神撫慰金60萬元為適宜，還可上訴。

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