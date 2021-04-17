老公戶政所飆嗆妻：外遇兒還要我認！真相曝...曲折兩敗俱傷

▲鄭姓男子與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子去年1月偕同邱姓妻子到戶政事務所辦理新生兒登記，未料鄭竟無喜悅反而向戶政人員叫囂「哥哥姊姊們，她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，邱妻自認顏面盡失，事後提告鄭男涉公然侮辱；邱男在桃檢偵訊時

辯稱他與邱女辦理離婚無效，但妻子卻在婚姻關係仍存在時與張姓男子同居生子，所以才情緒失控，檢方偵節鄭男予以不起訴處分。

桃檢調查，鄭姓男子與邱姓女子於2015年9月間結婚，婚後共育1子，但婚後2人相處不睦，邱女在2018年3月要求離婚，2人於同年5月間簽署離婚協議書在戶政事務所登記離婚，但離婚協議書上的見證人未親自簽名，鄭男遂向法院提出確認離婚登記無效之訴，桃園地院於2019年3月判決雙方仍有婚姻關係。

邱女在2019年11月間於臉書PO文稱在醫院產子訊息，鄭在去年5月間接獲邱女訴請否認子女之訴狀，文中載明其子是受胎於張姓男子。鄭男遂向桃園地院提出邱女與張男侵害配偶權之訴，因桃園地院已判決確定他與邱女仍有婚姻關係，並向地院請求賠償120萬元精神撫慰金。

邱女在偵訊時辯稱，當初離婚是鄭男自願的，因見證人未簽名等瑕疵造成離婚無效，但判決離婚無效之前，她與張男已男女朋友關係；張男也聲稱，他與邱女交往時，並不清楚鄭與邱女離婚無效，後來因鄭到家裏騷擾，才知道2人並未辦妥離婚，直到男嬰出生後無法報戶口才確定2人離婚無效。

地院法官審結，邱女與張男均坦承，地院判決鄭男與邱女2人離婚無效後已共同生活且還懷孕產子，法官去年9月間判決邱張2人應賠償鄭男10萬元精神撫慰金。

未料，去年1月，鄭男與邱女到戶政事務所辦理新生兒登記時，鄭在戶政事務所內向戶政人員叫囂「她外遇耶」、「哥哥姊姊們，她外遇耶，然後這個小孩要我認」、「因為外遇，所以我來辦理」等語，邱女當著眾多戶政人員與洽公民眾前感覺顏面無光，事後憤而提告鄭涉嫌公然侮辱。

桃檢在偵訊鄭男時，鄭男聲稱，因為到戶政事務所辦理小孩姓氏登記時，她有某些情緒上宣洩，戶政人員認為他不配合，他說的都是事實等語；檢察官認為，鄭男主觀上應有情緒渲洩，並非無端恣意謾罵，偵結依公然侮辱罪嫌予以鄭男不起訴處分。

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